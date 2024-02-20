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    Алекс выразил восхищение Карпиным: «Обожаю его»

    Бывший полузащитник «Спартака» Алекс высказался об экс-тренере команды Валерии Карпине.

    «Я ведь почти не работал с российскими тренерами. Ну, был Валерий Карпин. Его я обожаю. Он особенный. Он же сейчас сборную тренирует. Карпин говорил мне, когда я уйду, ты станешь тренером. Я думаю, если бы я остался в «Спартаке» подольше, это и правда могло бы произойти

    Как личностью я им восхищаюсь. Он всегда уверен в том, что делает, что говорит. Восторгаюсь его манерой общаться. Он прирожденный победитель», – сказал Алекс на ютуб-канале Nobel.

    • Игрок выступал за «Спартак» в 2009-2011 годах.
    • Алекс дважды брал серебро РПЛ.
    • Футболист завершил карьеру в 2016 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1708438386
    Остался бы Валера в спартаке так и был бы чмошником до сих пор
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    VasyaM63
    1708443252
    жаль что рано ушел из спартака
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