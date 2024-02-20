Алекс выразил восхищение Карпиным: «Обожаю его»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс высказался об экс-тренере команды Валерии Карпине.
«Я ведь почти не работал с российскими тренерами. Ну, был Валерий Карпин. Его я обожаю. Он особенный. Он же сейчас сборную тренирует. Карпин говорил мне, когда я уйду, ты станешь тренером. Я думаю, если бы я остался в «Спартаке» подольше, это и правда могло бы произойти
Как личностью я им восхищаюсь. Он всегда уверен в том, что делает, что говорит. Восторгаюсь его манерой общаться. Он прирожденный победитель», – сказал Алекс на ютуб-канале Nobel.
- Игрок выступал за «Спартак» в 2009-2011 годах.
- Алекс дважды брал серебро РПЛ.
- Футболист завершил карьеру в 2016 году.