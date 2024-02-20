Вагнер Лав рассказал, кому давал взятки в России

Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав признался, что давал взятки в России.
«Давал ли я взятки гаишникам? Такое случалось несколько раз в России. Я вeл машину, до этого выпил немного, меня остановили. Не помню, давал ли я тысячу, но подобные случаи происходили не раз. Возможно, я платил даже больше», – сказал Вагнер Лав на ютуб-канале Nobel.
- Сейчас Вагнер выступает за клуб бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе».
- У 39-летнего бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола, 53 ассиста.
- С командой он брал Кубок УЕФА.