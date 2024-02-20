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    Вагнер Лав рассказал, кому давал взятки в России

    Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав признался, что давал взятки в России.

    «Давал ли я взятки гаишникам? Такое случалось несколько раз в России. Я вeл машину, до этого выпил немного, меня остановили. Не помню, давал ли я тысячу, но подобные случаи происходили не раз. Возможно, я платил даже больше», – сказал Вагнер Лав на ютуб-канале Nobel.

    • Сейчас Вагнер выступает за клуб бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе».
    • У 39-летнего бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола, 53 ассиста.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
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    Комментарии (15)
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    Дубина
    1708435721
    Как и в свое время кони заносили чемоданы! А ща Гинер голый как барабан и стойло на своем 8 месте)))))
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    subbotaspartak
    1708436083
    Оплевал наше непорочное ГАИ
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    TIMOTHY
    1708436508
    Вагнер не барыга преступник
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    ziborock
    1708437461
    УК РФ Статья 291 За дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 тыс. руб., либо в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки. Кроме того, суд может назначить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы сроком до двух лет. Почему Вагнер еще на свободе?!)))
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    fakeid
    1708439003
    пару лет назад поехал в гости на день рождения. бухнул. а на следующий день ехать домой. и, конечно же, из куста выскочил гаишник, который безо всяких приборов определил, что я хорошо гульнул. я уже мысленно прощался с полташкой, и тут произошло необъяснимое: возвращает мне права со словами "осторожно едьте домой и больше за руль в таком состоянии не садитесь, с наступающим" (за 2 дня до нового года дело было). чудеса случаются.
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    порт
    1708439853
    И эти святые люди взяли у тебя деньги?
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    СпорЦмен
    1708440116
    Чёрный заливает! Сотку, минимум бы заплатил. Если, только Гинер на подработку не устроился!
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