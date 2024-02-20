Тедеев заявил, что «Спартак» выиграл сезон-1996 благодаря изменению регламента

Бывший игрок «Алании» Бахва Тедеев не считает справедливым чемпионство «Спартака» в 1996 году.

По мнению Тедеева, «Алания» должна была стать чемпионом благодаря дополнительным показателям в таблице.

Однако был изменен регламент и в случае равенства очков назначался золотой матч.

Его в Санкт-Петербурге выиграл «Спартак» под руководством Георгия Ярцева.

«Конечно, мы стали [чемпионами]! Разве нормально менять регламент в разгар чемпионата? Вот и я так считаю. Мы проиграли финал, поэтому уже нет смысла что-то говорить или посыпать голову пеплом.

Регламент поменяли под «Спартак»? Я думаю, да. А как ещe это понять? Кроме «Спартака» и «Алании», на первое место никто не претендовал. После чемпионата меняйте регламент как хотите, но по ходу сезона этого делать нельзя», – сказал Тедеев.