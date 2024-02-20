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    • Тедеев заявил, что «Спартак» выиграл сезон-1996 благодаря изменению регламента

    Тедеев заявил, что «Спартак» выиграл сезон-1996 благодаря изменению регламента

    Бывший игрок «Алании» Бахва Тедеев не считает справедливым чемпионство «Спартака» в 1996 году.

    • По мнению Тедеева, «Алания» должна была стать чемпионом благодаря дополнительным показателям в таблице.
    • Однако был изменен регламент и в случае равенства очков назначался золотой матч.
    • Его в Санкт-Петербурге выиграл «Спартак» под руководством Георгия Ярцева.

    «Конечно, мы стали [чемпионами]! Разве нормально менять регламент в разгар чемпионата? Вот и я так считаю. Мы проиграли финал, поэтому уже нет смысла что-то говорить или посыпать голову пеплом.

    Регламент поменяли под «Спартак»? Я думаю, да. А как ещe это понять? Кроме «Спартака» и «Алании», на первое место никто не претендовал. После чемпионата меняйте регламент как хотите, но по ходу сезона этого делать нельзя», – сказал Тедеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:46
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    Комментарии (10)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708433571
    Тогда каждое чемпионство антинародных было с душком. Поэтому их везде ненавидят. Гыгыгы
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    Pooodle
    1708433640
    Бахве Тедееву тоже стыдно за Спартак!
    Ответить
    шахта Заполярная
    1708436000
    До чего гнилая журналистика. Бедный бахва 28 лет терпел, молчал, ни кому не нужен был, а тут вот прорвало, на кануне матча с помойкой. Всем только Спартак интересен. Журнашлюхи сейчас из кожи вон лезут где бы еще че нарыть в нафталине. Платят только тем, кто грязь на Спартак выльет. Другие клубы на банан не интересны газовым хозяевам
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    TIMOTHY
    1708436788
    Аферисты Спартак!! То допинг,то наркота,то договорные с судьями.... позорище России а не клуб
    Ответить
    TIMOTHY
    1708436862
    Расформируют или Газпром выкупит вместе с лукойлом за гроши для музея
    Ответить
    DVOK68
    1708437330
    Вспомнила бабка когда девкой была.
    Ответить
    fakeid
    1708438288
    позор! рылы!!
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    WE ARE FOR PETER
    1708438513
    Так то что махинаторы в Спартаке это и так все знали!! Самые ублюдки
    Ответить
    ziborock
    1708442128
    Хотелось бы напомнить Тедееву что в 1996 году Спартак в 5 туре обыграл Аланию 4-1 а в 19 туре сыграли вничью 2-2! Ну и в золотом матче в Питере, где на трибунах был Аршавин и с его слов болел за Спартак, Спартак снова обыграл Аланию, которая чемпионат начинала под названием Спартак -Алания! Может не нужно было по ходу чемпа название менять?!) Даже дурачку с Невы ясно что Спартак был сильнее!! Ныть призвание неудачников типа Тедеева и болельщиков Зенита! Кстати не оступись Ротор в предпоследнем туре, Алания вообще была бы третьей!
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