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    Тедеев: «В политике одна грязь; не знаю, зачем я туда влез»

    Бывший игрок и тренер «Алании» Бахва Тедеев оценил свою политическую карьеру.

    • Спортсмен был заместителем министра Южной Осетии по спорту, депутатом городской думы Владикавказа и депутатом парламента Южной Осетии.

    «Влез в политику – зачем это надо было? Если боженька тебе дал футбольные умения и знания, то ты должен заниматься футболом. Я к этому пришeл. Я долго отсутствовал в футболе – это моя ошибка.

    Был замом министра Южной Осетии по спорту, депутатом городской думы Владикавказа, депутатом парламента Южной Осетии. Не то чтоб разочаровался в политике, но это не моe. Я и не был 100-процентным политиком. Надо было оставаться в футболе.

    Каждому своe. Я считаю так. Кроме грязи я в политике ничего не увидел. Сколько бы ты хорошего ни сделал, всe равно будешь для людей плохим. Одна грязь! Не хочу об этом», – сказал Тедеев.

    • Уроженец Цхинвали с 2005 года не работает в футболе.
    • В 1995 году Тедеев с «Аланией» выиграл чемпионат России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1708437011
    В политике грязи все же поменьше чем в свинарнике Спартак
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