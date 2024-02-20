Тедеев: «В политике одна грязь; не знаю, зачем я туда влез»

Бывший игрок и тренер «Алании» Бахва Тедеев оценил свою политическую карьеру.

Спортсмен был заместителем министра Южной Осетии по спорту, депутатом городской думы Владикавказа и депутатом парламента Южной Осетии.

«Влез в политику – зачем это надо было? Если боженька тебе дал футбольные умения и знания, то ты должен заниматься футболом. Я к этому пришeл. Я долго отсутствовал в футболе – это моя ошибка.

Был замом министра Южной Осетии по спорту, депутатом городской думы Владикавказа, депутатом парламента Южной Осетии. Не то чтоб разочаровался в политике, но это не моe. Я и не был 100-процентным политиком. Надо было оставаться в футболе.

Каждому своe. Я считаю так. Кроме грязи я в политике ничего не увидел. Сколько бы ты хорошего ни сделал, всe равно будешь для людей плохим. Одна грязь! Не хочу об этом», – сказал Тедеев.