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    • Артур рассказал о рекорде, который он хочет побить в «Зените»

    Артур рассказал о рекорде, который он хочет побить в «Зените»

    Нападающий «Зенита» Артур заявил о желании побить рекорд Халка по количеству голов за клуб.

    – Ты говорил, что перед трансфером связывался с Клаудиньо. А с Халком не общался? Вы же знакомы.

    – Да, мы с ним познакомились в сборной, когда были вызваны туда в 2021 году. Но до разговоров о «Зените» тогда не дошло, так как не было повода. Но, конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, – лишнее доказательство того, что возраст ни о чем не говорит.

    – Ты знаешь, что Халк – лучший бомбардир-иностранец в истории Зенита?

    – Нет, не знал.

    – Он забил 77 голов. Можешь представить, что ты забьешь за «Зенит» столько же?

    – Для меня было бы большой честью сместить Халка с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в «Зените». Одна из них – забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?

    • 26-летний нападающий Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» за 15 миллионов евро.
    • Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
    • Артур в прошедшем сезоне стал чемпионом Бразилии, он сыграл за клуб 51 матч в различных турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:28
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Дубина
    1708418297
    Этот цыган только что про дырявый аль - бзянит узнал в этом году! Какие рекорды?
    Ответить
    СпорЦмен
    1708418916
    Будем надеяться.
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708420140
    Удачи,и начни с покера в первой игре! Середняку получится забить
    Ответить
    ...уефан
    1708423101
    ... одиннадцать футбезьянок Семака!)...
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1708433467
    Халк оставил отличные воспоминания. Рвал сетки соперников голами. Ребров вообще не успевал даже среагировать когда мяч уже в девятке. Только провожал взглядом. Гыгыгы
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    lek!
    1708437008
    Через год , два , будешь просить продать обратно в Бразилию как остальные .
    Ответить
    гнида тарасовская
    1708437406
    Позор , позор дубинасту ! Страшный позор ! Позорище )))))))))
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