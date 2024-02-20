Артур рассказал о рекорде, который он хочет побить в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артур заявил о желании побить рекорд Халка по количеству голов за клуб.

– Ты говорил, что перед трансфером связывался с Клаудиньо. А с Халком не общался? Вы же знакомы.

– Да, мы с ним познакомились в сборной, когда были вызваны туда в 2021 году. Но до разговоров о «Зените» тогда не дошло, так как не было повода. Но, конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, – лишнее доказательство того, что возраст ни о чем не говорит.

– Ты знаешь, что Халк – лучший бомбардир-иностранец в истории Зенита?

– Нет, не знал.

– Он забил 77 голов. Можешь представить, что ты забьешь за «Зенит» столько же?

– Для меня было бы большой честью сместить Халка с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в «Зените». Одна из них – забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?