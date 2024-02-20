Артур рассказал о рекорде, который он хочет побить в «Зените»

Нападающий «Зенита» Артур заявил о желании побить рекорд Халка по количеству голов за клуб.
– Ты говорил, что перед трансфером связывался с Клаудиньо. А с Халком не общался? Вы же знакомы.
– Да, мы с ним познакомились в сборной, когда были вызваны туда в 2021 году. Но до разговоров о «Зените» тогда не дошло, так как не было повода. Но, конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, – лишнее доказательство того, что возраст ни о чем не говорит.
– Ты знаешь, что Халк – лучший бомбардир-иностранец в истории Зенита?
– Нет, не знал.
– Он забил 77 голов. Можешь представить, что ты забьешь за «Зенит» столько же?
– Для меня было бы большой честью сместить Халка с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в «Зените». Одна из них – забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?
- 26-летний нападающий Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» за 15 миллионов евро.
- Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на один сезон.
- Артур в прошедшем сезоне стал чемпионом Бразилии, он сыграл за клуб 51 матч в различных турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.