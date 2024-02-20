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    • Мор раскритиковал игрока «Спартака»: «Он просто пешком ходит»

    Мор раскритиковал игрока «Спартака»: «Он просто пешком ходит»

    Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор оценил игру конголезского хавбека красно-белых Тео Бонгонды.

    «Я прекрасно помню первые игры Бонгонды за «Спартак». Ну он просто ходит пешком. Где‑то взорвется, потом опять ходит пешком. Команда прессингует, все прибегают, а он подходит к игроку и просто возле него стоит. То есть он приехал с тем осознанием, что он мегазвезда: на меня играйте, я буду делать результат.

    Промес делает результат, ему можно где‑то не добегать, но когда на поле два футболиста недорабатывают – это катастрофа.

    Если Бонгонда пересмотрит свое отношение, поймет, что он здесь не звезда, и начнет больше отрабатывать во время матчей и приносить пользу команде, тогда это будет игрок, который «Спартак» усилит. Если он будет играть так, как он это делал осенью, тогда однозначно нет», – сказал Мор.

    • Бонгонда перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года.
    • В текущем сезоне 28‑летний вингер поучаствовал в 22 матчах красно-белых, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:31
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    Комментарии (12)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708414641
    Это у хряков уже норма, накупить бездарей, никому не нужных, а потом хрюкать с 10 места, что Газпром всё купил. Гыгыгы
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    Cleaner
    1708415610
    Действующие спартаковцы плюют в спину ушедшим. Ушедшие спартаковцы плюют в сторону действующих. Стыдно за такой клуб...
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    k611
    1708416062
    Здесь действительно можно согласиться. Сдал он по игре.
    Ответить
    NewLife
    1708416944
    Чем ближе продолжение чемпа, тем больше растет число "тренеров" Спартака, их уже стало больше, чем вшей у радужных комментаторов)))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708417009
    Пешеходов много в спартаке! Два чемодана не хватает на всех видимо) нужно ещё одного барыгу поиграть в Тушино и хватит )))
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    САДЫЧОК
    1708417193
    Бонгонда слабый футболист.
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    DVOK68
    1708424535
    Предполагаю,что таким и останется Бонгондой,каким и приехал. Мор неплохо разбирается в футболе,согласен с его мнением.Да и все кто мало-мальски понимает в ногомяче,кто видел игру Тео,тот разделит оценочное суждение Мора.
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    alefreddy
    1708425890
    так приглядись половина команды пешком ходит а кто не ходит то без результативно бегает
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    zigbert
    1708428240
    Это уже работа тренера, который должен определять ошибки и недоработки всех игроков. Если игрок не выполняет установку тренера он потеряет место в основном составе. Посмотрим как Бонгонда проявит себя в официальных матчах. А ведь начало его карьеры в Спартаке было многообещающим, был признан лучшим игроком месяца.
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    ...уефан
    1708431351
    ...в РПЛ таких большинство, только они на порядок менее оплачиваемые...
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