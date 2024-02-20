Мор раскритиковал игрока «Спартака»: «Он просто пешком ходит»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор оценил игру конголезского хавбека красно-белых Тео Бонгонды.

«Я прекрасно помню первые игры Бонгонды за «Спартак». Ну он просто ходит пешком. Где‑то взорвется, потом опять ходит пешком. Команда прессингует, все прибегают, а он подходит к игроку и просто возле него стоит. То есть он приехал с тем осознанием, что он мегазвезда: на меня играйте, я буду делать результат.

Промес делает результат, ему можно где‑то не добегать, но когда на поле два футболиста недорабатывают – это катастрофа.

Если Бонгонда пересмотрит свое отношение, поймет, что он здесь не звезда, и начнет больше отрабатывать во время матчей и приносить пользу команде, тогда это будет игрок, который «Спартак» усилит. Если он будет играть так, как он это делал осенью, тогда однозначно нет», – сказал Мор.