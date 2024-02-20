Болельщик «Спартака», осужденный за драку на Евро-2016 во Франции, вернулся в Россию

Болельщик московского «Спартака» Павел Косов вернулся в Россию после отбывания тюремного заключения во Франции.
Самолет с ним приземлился ранним утром в аэропорту Внуково. Косова в зоне прилета встречали несколько болельщиков «Спартака».
- Косов был осужден за нападение на английского болельщика Эндрю Бейча в Марселе во время Евро-2016. Бейч получил тяжелые травмы. Сообщалось, что британец частично парализован и потерял память.
- Косов был задержан в 2018 году.
- В 2020-м суд присяжных приговорил его к 10 годам лишения свободы.
- 16 февраля 2024 года стало известно, что Косов освобожден условно‑досрочно.