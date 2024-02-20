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    • Болельщик «Спартака», осужденный за драку на Евро-2016 во Франции, вернулся в Россию

    Болельщик «Спартака», осужденный за драку на Евро-2016 во Франции, вернулся в Россию

    Болельщик московского «Спартака» Павел Косов вернулся в Россию после отбывания тюремного заключения во Франции.

    Самолет с ним приземлился ранним утром в аэропорту Внуково. Косова в зоне прилета встречали несколько болельщиков «Спартака».

    • Косов был осужден за нападение на английского болельщика Эндрю Бейча в Марселе во время Евро-2016. Бейч получил тяжелые травмы. Сообщалось, что британец частично парализован и потерял память.
    • Косов был задержан в 2018 году.
    • В 2020-м суд присяжных приговорил его к 10 годам лишения свободы.
    • 16 февраля 2024 года стало известно, что Косов освобожден условно‑досрочно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (23)
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    slavutiq70
    1708407689
    Не плохо так за драку посидел ...у нас столько частенько и за убийство не дают ....
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    alefreddy
    1708408223
    хорошая новость
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708412404
    Что болельщики, что команда. Уголовка где то всегда рядом. Гыгыгы
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    kionarx
    1708414590
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
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    mihail200606
    1708423976
    Ничего так съездил на евро...ну а англичане и прибрехать могли насчёт тяжести травмы..
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    Cleaner
    1708431231
    Стыдно, что у Спартака такие болельщики. Хотя, какой клуб, такие и болельщики. За Спартак стыдно, докатились...(
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