«Спартак» может выкупить капитана «Ростова», но при одном условии

Футбольный агент Тимур Гурцкая допустил, что «Спартак» переманит из «Ростова» полузащитника Данила Глебова.

Однако трансфер капитана ростовчан станет вероятным только при условии продажи Кристофера Мартинса Перейры.

«Много слухов про Глебова и «Спартак»? Потому что Перейра может быть на выход. Для меня очевидно: если он на выход, никого купить не успеют, поэтому могут обратиться к Глебову.

«Ростов» его не отдаст? А если за 10 миллионов евро. Почему нет? «Ростов» подходит к сезону не на шоколадном месте, они во второй части турнирной таблицы, не всe так хорошо. Если у них забирают лидера, почему они должны отдавать его задeшево?

Если Угальде стоит 13 миллионов евро, почему Глебов не может стоить 10? Русский игрок, лидер команды, харизматичный парень.

Нужен ли «Спартаку» Глебов? Им нужен игрок на эту позицию, но с ним или без него, команда не может бороться с топ-3. Он не даст такой скилл, чтобы «Спартак» смог бороться с «Краснодаром» или «Зенитом».

Если это случится, 100% на скамейку сядет Пруцев. Будет играть пара Глебов – Литвинов», – считает Гурцкая.

В этом сезоне Глебов провел за «Ростов» 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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