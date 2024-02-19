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    • «Спартак» может выкупить капитана «Ростова», но при одном условии

    «Спартак» может выкупить капитана «Ростова», но при одном условии

    Футбольный агент Тимур Гурцкая допустил, что «Спартак» переманит из «Ростова» полузащитника Данила Глебова.

    Однако трансфер капитана ростовчан станет вероятным только при условии продажи Кристофера Мартинса Перейры.

    «Много слухов про Глебова и «Спартак»? Потому что Перейра может быть на выход. Для меня очевидно: если он на выход, никого купить не успеют, поэтому могут обратиться к Глебову.

    «Ростов» его не отдаст? А если за 10 миллионов евро. Почему нет? «Ростов» подходит к сезону не на шоколадном месте, они во второй части турнирной таблицы, не всe так хорошо. Если у них забирают лидера, почему они должны отдавать его задeшево?

    Если Угальде стоит 13 миллионов евро, почему Глебов не может стоить 10? Русский игрок, лидер команды, харизматичный парень.

    Нужен ли «Спартаку» Глебов? Им нужен игрок на эту позицию, но с ним или без него, команда не может бороться с топ-3. Он не даст такой скилл, чтобы «Спартак» смог бороться с «Краснодаром» или «Зенитом».

    Если это случится, 100% на скамейку сядет Пруцев. Будет играть пара Глебов – Литвинов», – считает Гурцкая.

    • В этом сезоне Глебов провел за «Ростов» 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
    • Контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    19.02.2024 23:44
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    Комментарии (30)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708376763
    Шиш вам а не Глебова! Да и пойдет он впердив
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1708376783
    Вас все равно расформируют
    Ответить
    TIMOTHY
    1708404107
    Не видать в свинарне ростовского капитана! Падайте в пердив укрыватели преступника контру
    Ответить
    alefreddy
    1708408310
    цену набивает агент
    Ответить
    Скай
    1708408371
    агент ты гребаный, что ж ты млять не тренер?
    Ответить
    JTherry
    1708410847
    Глебов неплохой футболист, но не лучше тех, кто уже есть в Спартаке - Пруцев, Литвинов, Умяров, Мартинс, поэтому скептически отношусь к такого рода трансферу, для усреднения состава, тем более, за предполагаемые 10 лимонов...) но в опорной зоне нужен сильный игрок с качествами гораздо выше для достижения поставленных целей РУ Спартака...
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708412586
    Зачем Глебову на понижение, да ещё в клуб барыг? Гыгыгы
    Ответить
    Дядя Серёжа
    1708414945
    Футбольный агент Тимур Гурцкая допустил...
    Ответить
    гнида тарасовская
    1708437601
    Очень стыдно за дубинаста ))))))))))
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1708443395
    Играть за свинарник,себя не уважать
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