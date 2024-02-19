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    Неймар лайкнул пост с критикой «ПСЖ» и Мбаппе

    Экс-футболист «ПСЖ» Неймар поддержал мнение в соцсетях с критикой бывшего клуба.

    Нападающий «Аль-Хиляля» лайкнул пост, в котором говорится о позиции парижан в отношении Килиана Мбаппе.

    «ПСЖ» – пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

    Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своем месте – большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб.

    Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе, и подписывать французов, которых он просил.

    И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. И вот что случилось с «ПСЖ», – говорится в публикации аккаунта Jogada Ensaiada.

    • Неймар прошлым летом уехал в Саудовскую Аравию.
    • Мбаппе по окончании сезона станет свободным агентом и, вероятно, перейдет в «Реал».

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    Источник: RMC Sport

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    19.02.2024 19:40
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    Комментарии (2)
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    BarStep
    1708364151
    Где тот пост?! Я тож лайкну :)
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