Неймар лайкнул пост с критикой «ПСЖ» и Мбаппе

Экс-футболист «ПСЖ» Неймар поддержал мнение в соцсетях с критикой бывшего клуба.

Нападающий «Аль-Хиляля» лайкнул пост, в котором говорится о позиции парижан в отношении Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» – пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своем месте – большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб.

Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе, и подписывать французов, которых он просил.

И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. И вот что случилось с «ПСЖ», – говорится в публикации аккаунта Jogada Ensaiada.