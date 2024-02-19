ЦСКА объявил о партнерстве с Ассоциацией футбола Узбекистана

У ЦСКА появился новый партнер из Средней Азии.

Московский клуб договорился о сотрудничестве с Ассоциацией футбола Узбекистана.

ЦСКА на переговорах представлял заместитель генерального директора по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

«В ходе встречи были достигнуты договоренности о совместных проектах в части научного, медицинского, аналитического партнерства, о стажировках тренеров академий и сборных в ПФК ЦСКА, а также ответных стажировках в Узбекистане.

Также обсуждался вопрос о проведении товарищеских матчей команд разных возрастов, в том числе игра между ветеранами ПФК ЦСКА и узбекского футбола», – говорится в публикации армейцев.