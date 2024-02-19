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    • ЦСКА объявил о партнерстве с Ассоциацией футбола Узбекистана

    ЦСКА объявил о партнерстве с Ассоциацией футбола Узбекистана

    У ЦСКА появился новый партнер из Средней Азии.

    Московский клуб договорился о сотрудничестве с Ассоциацией футбола Узбекистана.

    ЦСКА на переговорах представлял заместитель генерального директора по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

    «В ходе встречи были достигнуты договоренности о совместных проектах в части научного, медицинского, аналитического партнерства, о стажировках тренеров академий и сборных в ПФК ЦСКА, а также ответных стажировках в Узбекистане.

    Также обсуждался вопрос о проведении товарищеских матчей команд разных возрастов, в том числе игра между ветеранами ПФК ЦСКА и узбекского футбола», – говорится в публикации армейцев.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    19.02.2024 18:06
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1708356761
    ...будут кони на сборы туда теперь ездить)...
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    Pooodle
    1708364236
    А Спортак - с Ассоциацией футбола Голландии)
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