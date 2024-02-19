Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • В Германии сообщили о серьезном конфликте Тухеля с вице-капитаном «Баварии»

    В Германии сообщили о серьезном конфликте Тухеля с вице-капитаном «Баварии»

    Отношения между Йозуа Киммихом и Томасом Тухелем окончательно испортились, утверждает Bild.

    Футболист считает, что им пренебрегают. Его недовольство начало проявляться еще летом, когда «Бавария» искала нового опорного полузащитника.

    Вице-капитан мюнхенцев всерьез задумался о смене команды по окончании сезона-2023/24.

    • В воскресенье у Киммиха произошел конфликт с помощником главного тренера Жолтом Левом.
    • Они чуть не подрались, когда хавбек был заменен в ходе проигранного матча с «Бохумом» (2:3).
    • «Бавария» отстает от лидирующего в Бундеслиге «Байера» на 8 очков.

    Новости по теме
    Бунт в «Баварии»: шесть игроков хотят отставки Тухеля 4
    Конте хочет возглавить «Баварию» 7
    В «Баварии» обсуждают кандидатуру экс-тренера «Манчестер Юнайтед» 1
    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2024 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Bozigit
    1708343556
    Все это влияет на результаты команды
    Ответить
    АлексМак
    1708346371
    ...Тухель- протухель... У каждого свой гонор....
    Ответить
    BlackMurder
    1708346988
    Я б на месте команды, устроил бы тухлому еще и темную в раздевалке
    Ответить
    Artemka444
    1708347647
    Руководство Баварии это просто космос
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+