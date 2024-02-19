В Германии сообщили о серьезном конфликте Тухеля с вице-капитаном «Баварии»

Отношения между Йозуа Киммихом и Томасом Тухелем окончательно испортились, утверждает Bild.

Футболист считает, что им пренебрегают. Его недовольство начало проявляться еще летом, когда «Бавария» искала нового опорного полузащитника.

Вице-капитан мюнхенцев всерьез задумался о смене команды по окончании сезона-2023/24.