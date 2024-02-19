В Германии сообщили о серьезном конфликте Тухеля с вице-капитаном «Баварии»

Отношения между Йозуа Киммихом и Томасом Тухелем окончательно испортились, утверждает Bild.
Футболист считает, что им пренебрегают. Его недовольство начало проявляться еще летом, когда «Бавария» искала нового опорного полузащитника.
Вице-капитан мюнхенцев всерьез задумался о смене команды по окончании сезона-2023/24.
- В воскресенье у Киммиха произошел конфликт с помощником главного тренера Жолтом Левом.
- Они чуть не подрались, когда хавбек был заменен в ходе проигранного матча с «Бохумом» (2:3).
- «Бавария» отстает от лидирующего в Бундеслиге «Байера» на 8 очков.