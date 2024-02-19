Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире: «С большим отрывом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника своей команды Родриго Эрнандеса лучшим игроком мира в своем амплуа.

«Я бы сказал, что опорные полузащитники не получают того признания, что нападающие или плеймейкеры. Когда опорников превозносят, это не очень хорошо. Опорники играют для команды, а не для себя, а все красивые моменты и хайлайты должны быть для игроков группы атаки, пусть забивают ассистируют и так далее.

Но у Родри всегда была способность делать важные вещи в важные моменты, он часто забивал. Он невероятный игрок, лучший полузащитник в мире на данный момент, и с большим отрывом, потому что он умеет на поле все.

Какое это было приобретение. Трудно представить, как без него мы могли бы сделать то, что сделали в последние годы», – сказал Гвардиола.

В этом сезоне Родриго Эрнандес провел за клуб 31 матч, забил 7 голов, отдал 5 передач.

27-летний хавбек выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года.

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