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    • Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире: «С большим отрывом»

    Гвардиола назвал лучшего полузащитника в мире: «С большим отрывом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал полузащитника своей команды Родриго Эрнандеса лучшим игроком мира в своем амплуа.

    «Я бы сказал, что опорные полузащитники не получают того признания, что нападающие или плеймейкеры. Когда опорников превозносят, это не очень хорошо. Опорники играют для команды, а не для себя, а все красивые моменты и хайлайты должны быть для игроков группы атаки, пусть забивают ассистируют и так далее.

    Но у Родри всегда была способность делать важные вещи в важные моменты, он часто забивал. Он невероятный игрок, лучший полузащитник в мире на данный момент, и с большим отрывом, потому что он умеет на поле все.

    Какое это было приобретение. Трудно представить, как без него мы могли бы сделать то, что сделали в последние годы», – сказал Гвардиола.

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    Источник: beinsports

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    19.02.2024 13:40
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    Комментарии (1)
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    bulls27
    1708354290
    Лучший это Месси ,хоть в каком амплуа .
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