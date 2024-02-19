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    Мостовой оценил возможный трансфер Хвичи в «Барселону»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Барселону».

    «Я верю, что Хвича окажется в «Барселоне». Сам бы хотел, чтобы он там оказался. Думаю, что он готов перейти в «Барселону», уровень у него хороший. Если говорить насчет суммы в 90–100 миллионов евро, то с этим вообще непонятно. Откуда берутся такие суммы, никто понять не может. Я бы не стал на это обращать внимание, потому что последние два-три года мы видели такие трансферы, что никому понять не приходится.

    Хвича – молодой парень. Я бы даже не стал говорить, что перспективный, потому что он давно уже сложившийся футболист. В том году был одним из лучших на чемпионате Италии, выиграл скудетто с «Наполи», елки-палки, поэтому что тут говорить? У него вся жизнь футбольная впереди», – сказал Мостовой.

    • В текущем сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 5 передачами.
    • По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.
    • Действующий трудовой договор Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до июня 2027 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.02.2024 12:57
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