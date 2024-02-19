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    Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что решение «Зенита» отправить защитника Данила Кругового во вторую команду не совсем корректно.

    – На полгода Круговой отправлен в «Зенит-2», хотя мог бы сейчас усилить любой клуб РПЛ. Разве это нормально?

    – Нет, логичнее было бы попросить у ЦСКА нормальную сумму, лимона полтора, и отдать его сразу. Но я не верю, что армейцы этим вопросом не занимаются, Данил реально нужен команде, а здесь, в «Зените», он уже отрезанный ломоть.

    Понятно, что кому-то насолить, еще что-то можно. Но не профессионально. Другие же игроки видят такое отношение. Если клуб идет навстречу, хочет, чтобы он развивался, это одна ситуация. А если ты находишься в золотой клетке, откуда выход отсутствует – не совсем корректно.

    • С лета этого года 25-летний Круговой станет игроком ЦСКА. Он уже подписал контракт с московским клубом и присоединится к нему в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта с «Зенитом».
    • На данный момент Круговой тренируется с клубом Второй лиги «Зенит-2».

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.02.2024 09:21
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1708325954
    может и договорятся до 22 февраля, когда окно закроется.
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    ФК Пупсик
    1708363816
    А как же соглашение о не переманивание игроков? Стыдно за кляч поганых, ой как стыдно!!!
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