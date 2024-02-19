Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что решение «Зенита» отправить защитника Данила Кругового во вторую команду не совсем корректно.
– На полгода Круговой отправлен в «Зенит-2», хотя мог бы сейчас усилить любой клуб РПЛ. Разве это нормально?
– Нет, логичнее было бы попросить у ЦСКА нормальную сумму, лимона полтора, и отдать его сразу. Но я не верю, что армейцы этим вопросом не занимаются, Данил реально нужен команде, а здесь, в «Зените», он уже отрезанный ломоть.
Понятно, что кому-то насолить, еще что-то можно. Но не профессионально. Другие же игроки видят такое отношение. Если клуб идет навстречу, хочет, чтобы он развивался, это одна ситуация. А если ты находишься в золотой клетке, откуда выход отсутствует – не совсем корректно.
- С лета этого года 25-летний Круговой станет игроком ЦСКА. Он уже подписал контракт с московским клубом и присоединится к нему в статусе свободного агента после истечения срока действующего контракта с «Зенитом».
- На данный момент Круговой тренируется с клубом Второй лиги «Зенит-2».