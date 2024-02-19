Агент Сафонов оценил решение «Зенита» по Круговому

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что решение «Зенита» отправить защитника Данила Кругового во вторую команду не совсем корректно.

– На полгода Круговой отправлен в «Зенит-2», хотя мог бы сейчас усилить любой клуб РПЛ. Разве это нормально?

– Нет, логичнее было бы попросить у ЦСКА нормальную сумму, лимона полтора, и отдать его сразу. Но я не верю, что армейцы этим вопросом не занимаются, Данил реально нужен команде, а здесь, в «Зените», он уже отрезанный ломоть.

Понятно, что кому-то насолить, еще что-то можно. Но не профессионально. Другие же игроки видят такое отношение. Если клуб идет навстречу, хочет, чтобы он развивался, это одна ситуация. А если ты находишься в золотой клетке, откуда выход отсутствует – не совсем корректно.