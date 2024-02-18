Непомнящий назвал чемпиона РПЛ-2023/24

Российский тренер Валерий Непомнящий сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне.

«Зенит» свое возьмет. Хорошо, что «Краснодар» создал конкуренцию в чемпионате, но я на стороне «Зенита». В начале сезона у Семака не получилось замотивировать бразильцев. Сейчас петербуржцы отстают, и бразильцы будут максимально мотивированы.

Преимущество во второй части сезона на стороне «Зенита». В одном матче «Краснодар» может выиграть у «Зенита», – сказал Непомнящий.