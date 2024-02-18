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    Непомнящий назвал чемпиона РПЛ-2023/24

    Российский тренер Валерий Непомнящий сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне.

    «Зенит» свое возьмет. Хорошо, что «Краснодар» создал конкуренцию в чемпионате, но я на стороне «Зенита». В начале сезона у Семака не получилось замотивировать бразильцев. Сейчас петербуржцы отстают, и бразильцы будут максимально мотивированы.

    Преимущество во второй части сезона на стороне «Зенита». В одном матче «Краснодар» может выиграть у «Зенита», – сказал Непомнящий.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 18 туров.
    • «Зенит» отстает на два очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.02.2024 19:42
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