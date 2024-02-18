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    • Известны подробности предложения, которое «Спартак» получил по Мартинсу из Турции

    Известны подробности предложения, которое «Спартак» получил по Мартинсу из Турции

    Инсайдер Иван Карпов дал подробности отвергнутого «Спартаком» предложения по полузащитнику Кристоферу Мартинсу.

    «Спартак» отказался не продавать Мартинса в одну из турецких команд, а отпускать его в аренду с правом выкупа.

    Был это «Бешикташ», предложение на словах (официального не было) принес тот самый Павел Андреев, которому клуб выдал авторизацию на переговоры.

    «Спартак» хотел именно что продать люксембуржца. Томаш Амарал считает, что игрок Мартинс неплохой, но команде нужен кто-то сильнее. Плюс жжет карман зарплата Кристофера – 2,5 миллиона евро в год», – написал Карпов.

    • 26-летний люксембуржец стоит 4,5 миллиона евро.
    • У него контракт до 2026 года.
    • У Мартинса за «Спартак» 61 матч, 7 голов, 10 ассистов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    18.02.2024 14:26
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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1708260873
    Плюс, у АмАнала жжёт карман, хочет часть от зп игрока.
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    alefreddy
    1708266826
    Томаш Амарал правильно все видит и найдет выход
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