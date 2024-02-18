В 25-м туре испанской Примеры 18 февраля 2024 года «Мальорка» и «Реал Сосьедад» сыграют друг с другом в 20:30 по московскому времени.

«Мальорка»

«Мальорка» провела также 24 матча, в результате которых набрала 23 очка. Команда одержала 4 победы, сыграла вничью 11 раз и потерпела 9 поражений. Игроки «Мальорки» забили 21 гол, но пропустили 31 мяч. На данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице с разницей в -10 голов.

«Реал Сосьедад» после 24 матчей в чемпионате Испании имеет в своем активе 37 очков. Команда одержала 9 побед, сыграла вничью 10 раз и потерпела 5 поражений. Футболисты «Реала Сосьедад» забили 32 гола, а их ворота пробили 22 мяча. Команда занимает 7-е место в турнирной таблице с разницей в +10 голов.

Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал Сосьедад»

История противостояния команд насчитывает 67 матчей, в которых 24 раза выиграла «Мальорка», а в 30 поединках победу одержал «Реал Сосьедад». Статистика последних пяти очных встреч – на стороне гостей. Сан-себастьянцы выиграли три встречи, два матча закончились ничьими.

Предположим, гости возьмут три очка в этом поединке. Наш прогноз – «Реал Сосьедад» победит (2.63).