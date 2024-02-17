Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Юран – о «Спартаке»: «Печально на это смотреть»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран грустит по поводу «Спартака» – своего бывшего клуба.

    «Спартак» всегда будет топ‑клубом. Всегда. Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом.

    Печально на это смотреть. Это топ‑клуб, где не должны происходить склоки, когда что‑то выходит за рамки клуба. Ни в коем случае я не критикую тренера и руководство. Просто есть то, что я читаю, и так не должно быть», – сказал Юран.

    • Вероятно, Юран под печалью имеет в виду ситуацию защитника Георгия Джикии, с которым «Спартак» не продлевает контракт.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Команда возобновит сезон 2 марта гостевым матчем против «Зенита».

    Новости по теме
    Ловчев назвал причину конфликтов в «Спартаке» 12
    Зарема отреагировала на зарплату Мартинса в «Спартаке» 10
    «Он же не бандит»: Ловчев объяснил, почему «Спартак» должен помогать Промесу 46
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2024 21:28
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1708194708
    А ты не читай Юран,возьми слетай к ним пока два чемодана есть ))
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708194749
    Ждёт Юран приглашение от элитных хряков)
    Ответить
    NewLife
    1708195831
    Я думаю, он сам не понимает, о чем балаболит, либо журналюги передергивают, белиберда какая-то получается.
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1708196720
    Грустит о свинарне)
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1708197199
    И зря ты не критикуешь тренера и руководство, как раз от них всё говно и идёт. Не надо бояться, что тебя не пригласят тренировать Спартак, эти и так не пригласят, федуновщина в Спартаке засела надолго.
    Ответить
    Suvorov71
    1708199248
    А что делать, это жизнь, всегда есть трудности в любой команде, это как в семье, гладко не бывает, где тонко, там и рвется, то что не надо выносить из избы согласен, меньше общаться с журналюгами, которые мелят а бы что, а так удачи Великому клубу, он ведь НАРОДНЫЙ
    Ответить
    Pooodle
    1708208316
    Даже бывшему хряку стыдно за Спартак!
    Ответить
    моэм
    1708235075
    Полстраны расстроены не меньше , если не больше....к сожалению скоро мы увидим ещё один шаг Спартака в бездну , когда ЗЕКА , в форме НАРОДНОЙ команды выйдет на поле....стоит ли ставить под удар репутацию многолетней славной истории Великой команды....это даже не ложка , а ведро дёгтя в бочке с мёдом ...косяки в РПЛ одно , а вот пятно на международном уровне может получится и не смыть ....выход один , Промеса - исключить !!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+