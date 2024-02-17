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    Юран выступил с угрозой в адрес руководства «Пари НН»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран призвал руководство не совершать трансферы на выход в оставшиеся дни окна.

    «Я вижу, что команде нужно два человека. Помимо Кости Марадишвили нужно два готовых футболиста – нападающий и игрок в центральную зону полузащиты. Да, есть мальчишки талантливые, но нужно доразвить. По тренировочному процессу видно, что они хотят, они голодны до футбола и результата. Это подкупает, но есть опасность в их стабильности. Хороший футболист стоит денег. Надеюсь, до конца трансферного окна мы возьмем хотя бы одного футболиста, руководство напряжется.

    Что касается трансферов на выход, тема закрыта однозначно, потому что тогда мы точно сделаем харакири. Это я и объясняю руководству. До нового года – окей, я пойму, если там играет роль финансовая составляющая. Третий сбор – тема закрыта вплоть до того, что тогда они уходят вместе со мной. Это не шантаж, просто, когда у тебя на третьем сборе не будет нескольких футболистов… И потом что? Потом это руководство будет задавать вопрос: «Где результат?» – сказал Юран.

    • Тренер в команде год.
    • Юран в прошлом сезоне спас «Пари НН» от вылета.
    • Нижегородцы идут в РПЛ 9-ми.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2024 20:10
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    Комментарии (13)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708190518
    Ути пути пути)) Сам Юран в гневе )) помнится на федуна в суд хотел подавать когда из Химок выгнали)) и обкакался понторез) и Калешина пример не пошёл на пользу! Ау,Юран,к чему понты? Или какой то хитрый план нарисовался) Спартак!?)
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    FRZZ
    1708191885
    Дурацкий характер Юрана не даёт ему долго задерживаться в клубах.
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    АлексМак
    1708193502
    самоуверенность, увы, превалирует над мудростью.
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    Красногвардейчик
    1708193776
    Видать в Спартак позвали))
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    VPERDIV SPARTAK
    1708193841
    Тоже с двух чемоданов полакомиться успел)
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    Цугундeр
    1708195209
    Один Юран-единица измерения суетной смуты.
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    TIMOTHY
    1708195912
    Юран ау,ты не тухель и не клопп и не маур) очнись,пойдешь на биржу ТВ )
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    WE ARE FOR PETER
    1708196906
    Слово кремень)
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    моэм
    1708233965
    ТРЕНЕР озадачен результатом , работает как лошадь готовя команду ....ЧИНОВНИК озадачен одним - где бы "урвать" ....а запахнет баблом , то готов продать любого игрока даже перед матчем , лишь бы набить свой карман....тем более что ответит за проигрыш тренер....некоторые тренеры готовы стать козлом отпущения , как Слуцкий , когда Сайманов умудрился начать распродажу основы даже после старта чемпионата ....Юран , даже под угрозой безработицы , козлом отпущения быть не согласен , о чем и открыто заявил руководству ....а козлы- чиновники не любят ЮРАНов , которые мешают им безнаказанно крысятничать ..
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