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    • Агент Смирнов назвал игроков, олицетворяющих российский футбол

    Агент Смирнов назвал игроков, олицетворяющих российский футбол

    Антон Смирнов, агент Андрея Лунева, высказался о значимости российских легионеров в Европе.

    • Лунев с лета выступает за «Карабах».
    • Он помог команде выйти в плей-офф Лиги Европы.
    • В 1-м матче 1/16 финала «Карабах» на выезде победил «Брагу» (4:2).

    «Не хотел бы радоваться только за игру Лунeва в еврокубках и говорить: «Видите! Лунeв играет, а остальные нет!». Это общая беда нашего футбола. К сожалению, мы оторваны от нынешних европейских реалий, нас не допускают нигде. Мы живeм в неизвестности – это самое плохое. Мне бы хотелось, чтобы в европейских турнирах играли все ведущие команды России, чтобы уровень чемпионата рос, чтобы молодые игроки не теряли свои годы и играли с лучшими европейскими командами.

    Кроме Лунeва, не так много россиян, играющих в еврокубках. Оздоев, Хайкин, Захарян, Кокорин был. Несколько человек. За всех них надо радоваться – они олицетворяют российский футбол в Европе. Как послы российского футбола популяризируют его. Не дают забыть о россиянах. Каждый такой матч, тем более в плей-офф, – это событие», – сказал Смирнов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.02.2024 17:23
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    Комментарии (2)
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    MazaiNN
    1708183959
    О Горловине ни слова
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708192269
    У нас в РПЛ ещё и преступник играет! Это тоже классно для имиджа РПЛ) и РФС,не говоря уже про ту командочку которая с ним в контракте
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