Агент Смирнов назвал игроков, олицетворяющих российский футбол

Антон Смирнов, агент Андрея Лунева, высказался о значимости российских легионеров в Европе.

Лунев с лета выступает за «Карабах».

Он помог команде выйти в плей-офф Лиги Европы.

В 1-м матче 1/16 финала «Карабах» на выезде победил «Брагу» (4:2).

«Не хотел бы радоваться только за игру Лунeва в еврокубках и говорить: «Видите! Лунeв играет, а остальные нет!». Это общая беда нашего футбола. К сожалению, мы оторваны от нынешних европейских реалий, нас не допускают нигде. Мы живeм в неизвестности – это самое плохое. Мне бы хотелось, чтобы в европейских турнирах играли все ведущие команды России, чтобы уровень чемпионата рос, чтобы молодые игроки не теряли свои годы и играли с лучшими европейскими командами.

Кроме Лунeва, не так много россиян, играющих в еврокубках. Оздоев, Хайкин, Захарян, Кокорин был. Несколько человек. За всех них надо радоваться – они олицетворяют российский футбол в Европе. Как послы российского футбола популяризируют его. Не дают забыть о россиянах. Каждый такой матч, тем более в плей-офф, – это событие», – сказал Смирнов.