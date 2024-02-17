Реакция Мостового на объявление Промеса в международный розыск

Александр Мостовой высказался о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса объявили в международный розыск.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Только «Спартак» и сам Промес должны знать, что делать в данной ситуации. Пусть разбираются люди, которые занимаются законами.

Эта ситуация случилась не сегодня, но футболист спокойно играет и живет в России.

Что касается имиджа клуба, в последнее время даже у нашей страны не очень хороший имидж. В этой ситуации не позавидуешь никому», – заявил Мостовой.

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