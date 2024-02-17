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    • Реакция Мостового на объявление Промеса в международный розыск

    Реакция Мостового на объявление Промеса в международный розыск

    Александр Мостовой высказался о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса объявили в международный розыск.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать. Элитная недвижимость спартаковского вингера в голландских городах арестована и готовится к конфискации.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Только «Спартак» и сам Промес должны знать, что делать в данной ситуации. Пусть разбираются люди, которые занимаются законами.

    Эта ситуация случилась не сегодня, но футболист спокойно играет и живет в России.

    Что касается имиджа клуба, в последнее время даже у нашей страны не очень хороший имидж. В этой ситуации не позавидуешь никому», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    17.02.2024 16:00
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    Комментарии (10)
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    Cleaner
    1708176785
    О, Мостовой из запоя вышел, про Промеса услышал и жалко прокомментировал...)))
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    Krics
    1708176821
    Он про Испанию?,ихмо.
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    VVM1964
    1708177464
    Ну надо же - Мостовой оказывается может что-то кроме бреда изречь ... Может списал откуда или под диктовку высказывался )))
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    СпорЦмен
    1708177855
    Пропес накврил Мостового. Чушь несет. Промес, не проблема русских. Пусть его линчуют дома. :)))
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    fakeid
    1708177989
    мог бы сразу пойти на сделку со следствием, всё признать, возместить. глядишь, получил бы малый срок, либо отсрочку, сел бы ненадолго после завершения карьеры, и не пришлось бы бегать от интерпола)
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    Mirak92
    1708179429
    Сейчас бы Александра слушать.Хороший игрок,не значит хороший человек.В тряпку молчал бы
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    NewLife
    1708186500
    Промес объявлен в розыск только в головах журнашлюх, у которых в этих головах говно вместо мозгов. Бомбардир, у вас факт-чекинг по ходу отсутствует((
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708189549
    С каждым днём хряки теряют уважение! Гыгыгы
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    WE ARE FOR PETER
    1708197527
    Мост переобулся) спартачи они такие) переобуваки)
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