Анчелотти спросили о переходе Мбаппе в «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Райо Вальекано» оставил без ответа все вопросы про Килиана Мбаппе.

На этой неделе стало известно, что нападающий уведомил «ПСЖ» о своем уходе летом.

Сообщалось, что француз решил перейти в «Реал», но контракт между ними еще не согласован.

В этом сезоне Мбаппе забил 31 гол и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

«Я понимаю, что для вас это самая горячая тема. Но для нас самое важное – это завтрашняя игра с «Райо Вальекано». Нам нужно хорошо выступить, вот о чeм я думаю сейчас.

Разговоры о Мбаппе в раздевалке? Мы говорили о матче, смотрели видео с участием соперника.

Хотел бы я тренировать Мбаппе? Мне хотелось бы хорошо завершить этот сезон, выиграть титулы», – сказал Анчелотти.