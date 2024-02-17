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    Анчелотти спросили о переходе Мбаппе в «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Райо Вальекано» оставил без ответа все вопросы про Килиана Мбаппе.

    • На этой неделе стало известно, что нападающий уведомил «ПСЖ» о своем уходе летом.
    • Сообщалось, что француз решил перейти в «Реал», но контракт между ними еще не согласован.
    • В этом сезоне Мбаппе забил 31 гол и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

    «Я понимаю, что для вас это самая горячая тема. Но для нас самое важное – это завтрашняя игра с «Райо Вальекано». Нам нужно хорошо выступить, вот о чeм я думаю сейчас.

    Разговоры о Мбаппе в раздевалке? Мы говорили о матче, смотрели видео с участием соперника.

    Хотел бы я тренировать Мбаппе? Мне хотелось бы хорошо завершить этот сезон, выиграть титулы», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    17.02.2024 15:50
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    Комментарии (2)
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    portero
    1708176286
    Грамотно послал подальше журналюг....
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    momwig_
    1708179992
    Всё верно. Для Папы Карло они все - Буратино, из которых он делает нормальных игроков. И - да, так оно и есть. Без исключений. Включая Мбаппе. И даже Беллингема, что уж там Мбаппе..
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