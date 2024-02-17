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    • Смородская прокомментировала зимнюю трансферную кампанию «Локомотива»

    Смородская прокомментировала зимнюю трансферную кампанию «Локомотива»

    Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об усилении состава московской команды текущей зимой.

    • Клуб объявил о 3 трансферах.
    • «Локо» выкупил у «Страсбура» центрального защитника Жерзино Ньямси.
    • У «Тулузы» был арендован нападающий Саид Хамулич.
    • Также москвичи подписали Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов», но он присоединится к новой команде только летом.

    «Приобретения «Локомотива» сейчас сложно оценивать. Новые футболисты не больно-то известные на рынке.

    Я пока не вижу ничего выдающегося в зимних трансферах «Локомотива». В любом случае оценивать нужно уже после продолжения чемпионата», – заявила Смородская.

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    Источник: «Чемпионат»

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    17.02.2024 15:40
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