Смородская прокомментировала зимнюю трансферную кампанию «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об усилении состава московской команды текущей зимой.

Клуб объявил о 3 трансферах.

«Локо» выкупил у «Страсбура» центрального защитника Жерзино Ньямси.

У «Тулузы» был арендован нападающий Саид Хамулич.

Также москвичи подписали Никиту Салтыкова из «Крыльев Советов», но он присоединится к новой команде только летом.

«Приобретения «Локомотива» сейчас сложно оценивать. Новые футболисты не больно-то известные на рынке.

Я пока не вижу ничего выдающегося в зимних трансферах «Локомотива». В любом случае оценивать нужно уже после продолжения чемпионата», – заявила Смородская.