Тухель ответил на вопрос об атмосфере в «Баварии» после двух поражений подряд

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о настроениях внутри команды.

Сейчас «Бавария» идет на 2-м месте в Бундеслиге с 5-очковым отставанием от лидера.

Мюнхенцы за неделю проиграли два матча подряд – «Байеру» (0:3) в чемпионате и «Лацио» (0:1) в ЛЧ.

«Настроение, конечно, подавленное. Но мы еще не вылетели. Все действительно пытаются изменить ситуацию. Мы пытались это сделать на вчерашней тренировке, мы попытаемся и сегодня.

Сдаваться – это не наш вариант – ни в чемпионской гонке, ни в Лиге чемпионов», – заявил Тухель.