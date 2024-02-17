Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Лантратов раскрыл подробности своего перехода из «Химок» в «Локомотив»

    Лантратов раскрыл подробности своего перехода из «Химок» в «Локомотив»

    Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как сложно было покинуть «Химки» год назад.

    Ты уже год в «Локомотиве», но ни разу не рассказывал, как сюда попал. Время пришло!

    – Мой переход в «Локомотив» был не самым гладким. Прошлой зимой я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству «Химок», Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти.

    С их согласия в это же время начались переговоры с «Локомотивом». Мы быстро обо всем договорились – оставалось только решить вопрос с «Химками».

    Перед Новым годом я провел три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили.

    Даже так?

    – Да. У меня все-таки был действующий контракт с «Химками». Несмотря на это, руководство и главный тренер команды пошли мне встречу, отпустив меня в «Локомотив».

    30 декабря я забрал трудовую из офиса «Химок» и на иголках поехал в офис «Локомотива». В тот же день мы подписали контракт и о моем переходе объявили официально. Только тогда я выдохнул и со спокойной душой уехал в отпуск.

    • «Локо» заплатил за голкипера 200 тысяч евро.
    • С тех пор Лантратов провел 35 матчей и пропустил 41 гол.

    Новости по теме
    Лантратов объяснил нападение на хабаровского болбоя в 2022 году 1
    «Спартак» ищет нового вратаря 17
    Генич назвал лучшего вратаря первой части сезона РПЛ – это не Сафонов и не Акинфеев 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2024 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+