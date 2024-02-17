Лантратов раскрыл подробности своего перехода из «Химок» в «Локомотив»

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как сложно было покинуть «Химки» год назад.

– Ты уже год в «Локомотиве», но ни разу не рассказывал, как сюда попал. Время пришло!

– Мой переход в «Локомотив» был не самым гладким. Прошлой зимой я понял, что пора менять клуб. Позвонил руководству «Химок», Спартаку Гогниеву и сказал, что хочу уйти.

С их согласия в это же время начались переговоры с «Локомотивом». Мы быстро обо всем договорились – оставалось только решить вопрос с «Химками».

Перед Новым годом я провел три дня под дверью в офисе клуба и договаривался, чтобы меня отпустили.

– Даже так?

– Да. У меня все-таки был действующий контракт с «Химками». Несмотря на это, руководство и главный тренер команды пошли мне встречу, отпустив меня в «Локомотив».

30 декабря я забрал трудовую из офиса «Химок» и на иголках поехал в офис «Локомотива». В тот же день мы подписали контракт и о моем переходе объявили официально. Только тогда я выдохнул и со спокойной душой уехал в отпуск.