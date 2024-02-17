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    • «Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    «Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ливерпуля», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 15:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Микаэл, Пайннок, Регилон, Нергор, Янельт, Йенсен, Расмуссен, Мопе, Тони.

    Главный тренер: Томас Франк

    «Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Куанса, ван Дейк, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Эндо, Нуньес, Жота, Анхель.

    Главный тренер: Юрген Клопп

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ливерпуль»

    «Брентфорд» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2024 09:18
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