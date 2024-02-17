Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ливерпуля», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 15:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Микаэл, Пайннок, Регилон, Нергор, Янельт, Йенсен, Расмуссен, Мопе, Тони.

Главный тренер: Томас Франк

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Куанса, ван Дейк, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Эндо, Нуньес, Жота, Анхель.

Главный тренер: Юрген Клопп

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ливерпуль»