Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Ливерпуля», 25 тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 февраля 2024, в 15:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Брентфорд»: Флеккен, Коллинс, Микаэл, Пайннок, Регилон, Нергор, Янельт, Йенсен, Расмуссен, Мопе, Тони.
Главный тренер: Томас Франк
«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Куанса, ван Дейк, Гомес, Мак Аллистер, Джонс, Эндо, Нуньес, Жота, Анхель.
Главный тренер: Юрген Клопп
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».