Личка назвал две позиции, требующие усиления в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о желаемом усилении состава в ходе зимнего трансферного окна.

«Конкуренция всегда очень важна в команде. Когда у тебя есть возможность иметь на каждой позиции по два хороших игрока, это помогает всем.

Если бы была возможность, я бы хотел видеть хорошего левого защитника, чтобы там была конкуренция со Скопинцевым.

И чтобы был еще один атакующий игрок, который может играть как «десятка». Как, например, Бителло или Карраскаль. С такими игроками ты можешь больше двигаться, играть в зонах между линиями. Тяжело искать таких футболистов», – заявил Личка.