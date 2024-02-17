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    Личка назвал две позиции, требующие усиления в «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о желаемом усилении состава в ходе зимнего трансферного окна.

    «Конкуренция всегда очень важна в команде. Когда у тебя есть возможность иметь на каждой позиции по два хороших игрока, это помогает всем.

    Если бы была возможность, я бы хотел видеть хорошего левого защитника, чтобы там была конкуренция со Скопинцевым.

    И чтобы был еще один атакующий игрок, который может играть как «десятка». Как, например, Бителло или Карраскаль. С такими игроками ты можешь больше двигаться, играть в зонах между линиями. Тяжело искать таких футболистов», – заявил Личка.

    • «Динамо» ушло на паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Клуб никого не подписал этой зимой.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2024 08:59
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