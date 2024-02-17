Канчельскис ответил, стоит ли «Спартаку» расторгать контракт с Промесом

Андрей Канчельскис высказался о возможном прекращении сотрудничества между «Спартаком» и Квинси Промесом.

Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.

Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

«Ситуация с Промесом вызывает много вопросов. Пусть клуб комментирует, что там произошло и как.

Наверное, отмалчиваться не стоит, но и впадать в истерику тоже не считаю правильным. В России он ничего не нарушал, не был замечен в скандалах.

Будущее Промеса? Квинси – знаковая фигура «Спартака». Думаю, с ним не будут разрывать контракт», – заявил Канчельскис.