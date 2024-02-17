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    • Канчельскис ответил, стоит ли «Спартаку» расторгать контракт с Промесом

    Канчельскис ответил, стоит ли «Спартаку» расторгать контракт с Промесом

    Андрей Канчельскис высказался о возможном прекращении сотрудничества между «Спартаком» и Квинси Промесом.

    • Футболиста в Нидерландах приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Его хотят экстрадировать – спартаковский вингер уже объявлен в международный розыск.
    • Сейчас Промес находится с командой в ОАЭ.

    «Ситуация с Промесом вызывает много вопросов. Пусть клуб комментирует, что там произошло и как.

    Наверное, отмалчиваться не стоит, но и впадать в истерику тоже не считаю правильным. В России он ничего не нарушал, не был замечен в скандалах.

    Будущее Промеса? Квинси – знаковая фигура «Спартака». Думаю, с ним не будут разрывать контракт», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.02.2024 08:35
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    Комментарии (8)
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    СпорЦмен
    1708149035
    Взорвать Промеса на Красной площади, вместе с Алёшей.
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    Красногвардейчик
    1708155360
    Так Антошу подставили......подкинули в карман полторы тонны кокаина, а раньше подкинули брата на нож))
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    САДЫЧОК
    1708155599
    Продажный РБ Спорт цитирует продажного предателя Канчельскиса. лучше посоветуйте ему избавиться от алко зависимости.
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    VPERDIV SPARTAK
    1708155793
    Продажный Спартак отмажет если преступника ради очков в таблице
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    paracetamol
    1708156531
    Какой контракт, надо выдать согласно международному уголовному праву! Он же не политический, как Сноуден.
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    alefreddy
    1708160348
    и этот туда же а дело еще долго продолжаться будет может Голландия раньше под воду уйдет от событий в Газе
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    Aндрей-кадулин-google
    1708282867
    Ну приедет этот наркоторговец на матч ,болельщики приготовят плакаты,лозунги,бананы,пакетики с белым порошком, какие нехорошие болельщики,а репутация клуба с каждым выходом на поле будет опускаться ниже плинтуса,никогда свинарня не отмоется
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