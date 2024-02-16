«Если проиграю, меня уберут из «Пари НН»: Зе Турбо рассказал о споре с Юраном

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо сообщил о споре с главным тренером Сергеем Юраном.
– Сколько мячей хотите забить до конца сезона?
– Не хочу называть число. У меня спор с Сергеем Юраном на количество забитых мячей. Поэтому промолчу.
– Что будет, если выиграете cпор?
– Я пока не знаю, что получу в случае выигрыша. Но что-то очень интересное.
– Деньги?
– Это лучше денег.
– А в случае поражения вашего?
– Если проиграю спор, меня уберут из команды. Это возможно.
– Сколько вам нужно забить?
– Приличное количество мячей. Думаю, я справлюсь.
- 27-летний Зе Турбо пришел в «Пари НН» летом как свободный агент.
- В сезоне РПЛ у нападающего 13 матчей, 2 гола, ассист.
- Игрок стоит 500 тысяч евро.