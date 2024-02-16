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    • «Если проиграю, меня уберут из «Пари НН»: Зе Турбо рассказал о споре с Юраном

    «Если проиграю, меня уберут из «Пари НН»: Зе Турбо рассказал о споре с Юраном

    Нападающий «Пари НН» Зе Турбо сообщил о споре с главным тренером Сергеем Юраном.

    – Сколько мячей хотите забить до конца сезона?

    – Не хочу называть число. У меня спор с Сергеем Юраном на количество забитых мячей. Поэтому промолчу.

    – Что будет, если выиграете cпор?

    – Я пока не знаю, что получу в случае выигрыша. Но что-то очень интересное.

    – Деньги?

    – Это лучше денег.

    – А в случае поражения вашего?

    – Если проиграю спор, меня уберут из команды. Это возможно.

    – Сколько вам нужно забить?

    – Приличное количество мячей. Думаю, я справлюсь.

    • 27-летний Зе Турбо пришел в «Пари НН» летом как свободный агент.
    • В сезоне РПЛ у нападающего 13 матчей, 2 гола, ассист.
    • Игрок стоит 500 тысяч евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 23:22
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