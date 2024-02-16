«Если проиграю, меня уберут из «Пари НН»: Зе Турбо рассказал о споре с Юраном

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо сообщил о споре с главным тренером Сергеем Юраном.

– Сколько мячей хотите забить до конца сезона?

– Не хочу называть число. У меня спор с Сергеем Юраном на количество забитых мячей. Поэтому промолчу.

– Что будет, если выиграете cпор?

– Я пока не знаю, что получу в случае выигрыша. Но что-то очень интересное.

– Деньги?

– Это лучше денег.

– А в случае поражения вашего?

– Если проиграю спор, меня уберут из команды. Это возможно.

– Сколько вам нужно забить?

– Приличное количество мячей. Думаю, я справлюсь.