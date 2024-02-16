Почеттино объяснил статус запасного у Мудрика

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил, почему Михаил Мудрик стал оставаться на скамейке.

«Это часть эволюции и развития игрок. Им нужно иногда чувствовать боль от того, что они не играют. Если этого нет, то сложно расти, взрослеть и совершенствоваться. От футболистов зависит достижение того уровня, который, по нашему мнению, у них есть», – сказал аргентинец.