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    Почеттино объяснил статус запасного у Мудрика

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил, почему Михаил Мудрик стал оставаться на скамейке.

    «Это часть эволюции и развития игрок. Им нужно иногда чувствовать боль от того, что они не играют. Если этого нет, то сложно расти, взрослеть и совершенствоваться. От футболистов зависит достижение того уровня, который, по нашему мнению, у них есть», – сказал аргентинец.

    • Мудрик начинал в запасе последние 5 матчей.
    • 23-летний игрок стоит 50 миллионов евро.
    • Мудрик куплен у «Шахтера» год назад за 70+30 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    16.02.2024 21:56
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1708110015
    Не туда по полю скачет, потому и в запасе.
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    Fialet
    1708113354
    Челся с этой покупкой лоханулась как Фьорентина с Какориным. Ну или как Сосидат с Захиряном.
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    САДЫЧОК
    1708114905
    Челси стал средней командой!
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    odessakmv
    1708124234
    просто тренд на скачущих дебилов, кутающихся в жовто-блакытную тряпку постепенно отходит и от тренеров уже не требуют ставить их в основу при любом раскладе, вот средненькие игрочишки не тянущие на постоянной основе уровень АПЛ и перестают попадать в основу
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