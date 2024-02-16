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    Зе Турбо назвал топ-тренера, на которого похож Юран

    Нападающий «Пари НН» Зе Турбо оценил своего главного тренера Сергея Юрана.

    – На какого европейского тренера похож Сергей Юран?

    – Сергей Юран – русский Жозе Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком. Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю.

    • Юран в «Пари НН» год.
    • В прошлом году тренер спас нижегородцев от вылета.
    • Зе Турбо в команде с лета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 21:18
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