Зе Турбо назвал топ-тренера, на которого похож Юран

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо оценил своего главного тренера Сергея Юрана.

– На какого европейского тренера похож Сергей Юран?

– Сергей Юран – русский Жозе Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком. Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю.