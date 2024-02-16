Зе Турбо назвал топ-тренера, на которого похож Юран

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо оценил своего главного тренера Сергея Юрана.
– На какого европейского тренера похож Сергей Юран?
– Сергей Юран – русский Жозе Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком. Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю.
- Юран в «Пари НН» год.
- В прошлом году тренер спас нижегородцев от вылета.
- Зе Турбо в команде с лета.