Ещенко предложил Промесу занятие в России после окончания карьеры

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил ситуацию игрока команды Квинси Промеса. Нидерландец объявлен в международный розыск.

На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

«Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и «Спартаке», то все будет хорошо.

Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок? Пусть после завершения тренирует детишек у нас.

Учитывая, как Промес помогал клубу, сколько отдал сил и энергии, возможно, что «Спартак» пойдет ему навстречу», – сказал Ещенко.