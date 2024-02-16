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    • Ещенко предложил Промесу занятие в России после окончания карьеры

    Ещенко предложил Промесу занятие в России после окончания карьеры

    Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил ситуацию игрока команды Квинси Промеса. Нидерландец объявлен в международный розыск.

    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

    «Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и «Спартаке», то все будет хорошо.

    Как возвращаться в Нидерланды, если грозит такой срок? Пусть после завершения тренирует детишек у нас.

    Учитывая, как Промес помогал клубу, сколько отдал сил и энергии, возможно, что «Спартак» пойдет ему навстречу», – сказал Ещенко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.02.2024 20:30
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    Комментарии (12)
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    СпорЦмен
    1708105308
    Детей научит наркотой торговать. Будущие барыги.
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    Pooodle
    1708106701
    Спартак, наркотики, рок-н-ролл!!!
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1708107019
    Ещенко как бывший спартач тоже таблетки пил и бромантан ! Что он мог ещё ляпнуть! решала нашёлся!
    Ответить
    Project Бабангида
    1708107476
    закладок на Лукойл арене станет больше. народ на стадион потянется. чем не продвижения спорта в массы ?
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    mutabor0992
    1708107533
    По ещенко плачет Кащенко!Ну а если более серьезно...То!Как можно такое к детям подпускать?Статьи то ОЧЕНЬ нехорошие.
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    DMитрий
    1708113575
    В Сибирь его, лес валить.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708115428
    На лесоповал
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    neim
    1708116683
    Покажите уже этому Ещенко детей, подсаженных на наркоту, а потом приведите к нему их родителей и близких и оставъте побеседовать за жизнь. Может ему мозги и вправят. А так, сильно похоже, что мячиком по голове ему часто доставалось и сильно, вот кукушку и стряхнули.
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    BoevStas1
    1708118195
    Одна гниль в комментариях...Вам что Промес на лицо написил?!Промес украшения нашего РПЛ
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    АЛЕКС 58
    1708131290
    Спортсмен-наркоторговец! На пушечный выстрел не подпускать к детям!
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