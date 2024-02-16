Луис Энрике отреагировал на информацию об уходе Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сказал, что не будет комментировать информацию об уходе из команды нападающего Килиана Мбаппе до того, как выскажутся все заинтересованные стороны.

«Меняется ли что-то в проекте? Нет, у меня нет информации, чтобы сообщить вам.

Я постараюсь закрыть эту тему. Пока все стороны не выскажут мнение, я не буду ничего комментировать. Я тренер. Я буду говорить, когда выскажутся участвующие стороны. Мы будем продолжать работать.

Команда превыше всего, вот наш посыл. Клуб выше любой личности», – сказал Энрике.