Нападающий «Пари НН» сказал, чем Юран похож на Моуринью

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо ответил на вопрос, на какого европейского тренера похож наставник команды Сергей Юран.

«Сергей Юран – русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком.

Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», – сказал Зе Турбо.