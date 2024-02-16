Нападающий «Пари НН» сказал, чем Юран похож на Моуринью

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо ответил на вопрос, на какого европейского тренера похож наставник команды Сергей Юран.
«Сергей Юран – русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком.
Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», – сказал Зе Турбо.
- Зе Турбо провел в нынешнем сезоне 17 матчей за «Пари НН», забил 2 гола и отдал 1 передачу.
- В январе он выступал за сборную Гвинеи-Бисау на Кубке Африки, где забил 1 мяч в 3 матчах.