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    Нападающий «Пари НН» сказал, чем Юран похож на Моуринью

    Нападающий «Пари НН» Зе Турбо ответил на вопрос, на какого европейского тренера похож наставник команды Сергей Юран.

    «Сергей Юран – русский Моуринью, они похожи характерами! У нас очень хороший тренер, он влияет на игроков в положительную сторону, умеет руководить командой и находит контакт с каждым игроком.

    Он строгий, но всегда пытается нам как-то помочь. Юран говорит все в лицо и ничего не боится, это я высоко ценю», – сказал Зе Турбо.

    • Зе Турбо провел в нынешнем сезоне 17 матчей за «Пари НН», забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • В январе он выступал за сборную Гвинеи-Бисау на Кубке Африки, где забил 1 мяч в 3 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 16:08
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    Комментарии (6)
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    WE ARE FOR PETER
    1708089137
    Не боялся бы ничего то подал бы в суд на Спартак и федунка как и грозился когда с Химок поперли
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    WE ARE FOR PETER
    1708089173
    Подлизнул юрану
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    ...уефан
    1708089701
    ...да уж, Юран - ещё тот Моуринью!)))...
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    portero
    1708090392
    Место в таблице покажет... Имеется у него много положительных качеств, удачи в оставшихся играх...
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    subbotaspartak
    1708091028
    Может в профиль...
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