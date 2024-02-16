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    Стало известно местонахождение Промеса

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится в в ОАЭ. Он планирует оставаться с командой на учебно-тренировочных сборах.

    Форвард продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России, однако ситуация может измениться.

    • 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.
    • На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

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    Источник: Metaratings.ru

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    16.02.2024 15:39
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    Комментарии (31)
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    portero
    1708090016
    Бежать надо в Москву, пока непоздно....
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708090475
    Говорят он переоделся во всё бабское и свалил по поддельному паспорту в тарасовскую малину к своим подельникам, которые его укрывают. Гыгыгы
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    subbotaspartak
    1708090737
    Юристы разберутся, бездомные заплюются
    Ответить
    Mirak92
    1708091605
    Бомбардир!Так вы разобрались или нет? то 9 лет ,то 6 пишите,уже 7.5 .
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1708124214
    В России некоторое время назад(не более 1-й недели) находился молдавский "олигарх" Илан Шор (муж Жасмин). На запрос СИБ(спецслужба МД) об экстрадиции, рф не отреагировала ни как. В россии работает только право сильного. На всякий случай, Шор(вместе с другим МД олигархом) замешан в краже денег из бюджета рф, но это ведь не проблема (все воруют). Поэтому вопрос задержания преступника , уровня "порезал свояка" и курировал доставку 1,5 тонн наркоты, ложится на силовиков среднего звена, которым интересно"подоить" клуб и лично Промеса. Хочется добавить про доведение до смерти(читай убийства) заключённых, но это уже другая история.
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    Виторио
    1708143303
    Пока мы с голландскими мочалками на ножах и есть санкции, Промесу ничего не угрожает. Тем более, что договора об экстрадиции с Европой нет.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1708179082
    Вот овального совесть замучила. Это похвально. А у этого голландского Huггepа совести нет. Ему бояться нечего.
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    Gospod
    1708188633
    Спартвк пригрел беглого квторжниув. Браво.. В СССР Боброва росадмли за изначилование! Звкзды тоде бывают плрзими людьми и поерывать их скрывая отиправосудия это позор
    Ответить
    ВетеR
    1708199835
    баклажан до конца жизни будет пытаться шкериться. но наркобарыгу скрутят и доставят в обезъянник
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    Виктор-Рыбаков-google
    1708234855
    "Спартаку" не пристало быть прибежищем наркодилеров и преступников!Или из него выдачи нет?
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