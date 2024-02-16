Стало известно местонахождение Промеса

Нападающий «Спартака» Квинси Промес находится в в ОАЭ. Он планирует оставаться с командой на учебно-тренировочных сборах.

Форвард продолжает подготовку к возобновлению сезона чемпионата России, однако ситуация может измениться.

16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.

На этой неделе суд в Амстердаме признал нидерландского футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы.

Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.

Всего по двум делам Промес получил 7,5 лет лишения свободы.

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