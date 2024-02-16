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    Ловчев предложил две профессии Абаскалю

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

    – Абаскаль говорил, что хочет остаться в России надолго.

    – Пускай пойдет куда-нибудь проводником поработает в России! Или грузчиком. Я за это!

    – Российскому футболу он не нужен?

    – Пока я вижу только одно: шарахание из одной стадии в другую. То два левоногих защитника, то одни играют, то другие. Есть закон – состав, который победил, не меняют. А Абаскаль, видимо, этого не знает. Наверное, из-за того, что по-русски не читает.

    Честно говоря, был момент, когда Абаскаль только пришел и команда симпатично играла. Для меня совершенно очевидно, что Мозес и Бонгонда – классные и хорошие игроки, для России уж точно. Но почему эти люди сейчас не играют, почему они резко сдали – вопрос не только к ним, но и к тренерскому составу.

    Или спрашивают Абаскаля: «Вы сами беседовали с Джикией?» А в ответ: «У нас много руководителей, есть какие-то показатели. Даже ответить на вопрос четко – да или нет – не может. Все обтекаемо.

    • «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года.

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    Источник: Sport24

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    16.02.2024 13:18
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    Комментарии (23)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708080176
    А мы в рыжего верим. Пусть остаётся навсегда в свинарне. Гыгыгы
    Ответить
    NewLife
    1708082585
    Предлагаю профессию для Ловчева, чтобы не скучать на пенсии - чистить бананы для радужной команды)))
    Ответить
    Pooodle
    1708082944
    Верните Педеску! Самый весёлый был клоун! Гыгыгы
    Ответить
    шахта Заполярная
    1708085390
    Ловчев как ты низко пал в глазах красно-белых. В угоду питерским, за лишние три копейки. Ты флюгер потерял отатки уважения. Какой бы не был Абаскаль, но он в отличии от тебя тренер, а грузчиком и проводником можешь идти работать сам, если еще возьмут. Какой ты мерзкий и неприятный тип.
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    ivany4
    1708086197
    Пока будут играть по системам Ловчева и иже с ним, не менять победный состав, а в сборную приглашать замечательных людей и почетных ветеранов футбола, наши болельщики так и будут ждать, когда же сборная Бразилии станет ЧМ по хоккею с шайбой!!)))
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    DOCTOR PENALTY
    1708086310
    Не умеет рыжий психопат работать с людьми - в этом Серафимыч прав! 100%!!! "*
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    САДЫЧОК
    1708088903
    То есть этот хмырь Ловчев считает недочеловеками проводников и грузчиков! Ловчев продажная старая шкура!
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    timon2401
    1708091859
    Со всем уважением к прочим заслугам Евгения Сирофимыча, но лучше бы ему внуков уму разуму учить а не лезть со своими бредовыми советами к Спартаку((
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    portero
    1708095322
    Так хочется порулить Серафимычу, но поезд ушёл уже давно.... Пора на заслуженный отдых!!!
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    ySS
    1708099498
    Да кем угодно, даже тренером, только в другой команде.
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