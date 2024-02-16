Орлов рассказал, чем его приятно удивило «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах «Динамо» во второй части сезона.
– На фоне громких приобретений тех же «Зенита» и «Спартака» как-то тихо в стане «Динамо»...
– «Динамо» меня очень приятно удивляет тем, что они на два часа раньше встают на сборах для того, чтобы больше тренироваться. Марцел Личка – тренер очень оригинальный и хороший.
– Помните, у Петржелы в «Зените» была такая система, когда чуть ли не в семь утра первая тренировка начиналась?
– Да, вот видите, как бывает.
– При этом у «Динамо» нет новичков...
– У них хорошо вписался в состав Лаксальт, ему нашли место, плюс Бителло – отличное усиление еще с осени. Плюс есть Тюкавин забивной, да и в обороне у них более-менее все сбалансированно. Наверняка есть какие-то сложности, но мы пока не знаем потолка возможностей Марцела Лички. А они могут быть неожиданными для соперников.
- «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 6 очков, от занимающего второе место «Зенита» – 4 очка.
- Марцел Личка возглавляет команду с июня.