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    Орлов рассказал, чем его приятно удивило «Динамо»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах «Динамо» во второй части сезона.

    – На фоне громких приобретений тех же «Зенита» и «Спартака» как-то тихо в стане «Динамо»...

    – «Динамо» меня очень приятно удивляет тем, что они на два часа раньше встают на сборах для того, чтобы больше тренироваться. Марцел Личка – тренер очень оригинальный и хороший.

    – Помните, у Петржелы в «Зените» была такая система, когда чуть ли не в семь утра первая тренировка начиналась?

    – Да, вот видите, как бывает.

    – При этом у «Динамо» нет новичков...

    – У них хорошо вписался в состав Лаксальт, ему нашли место, плюс Бителло – отличное усиление еще с осени. Плюс есть Тюкавин забивной, да и в обороне у них более-менее все сбалансированно. Наверняка есть какие-то сложности, но мы пока не знаем потолка возможностей Марцела Лички. А они могут быть неожиданными для соперников.

    • «Динамо» занимает третье место в РПЛ с 32 очками после 18 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 6 очков, от занимающего второе место «Зенита» – 4 очка.
    • Марцел Личка возглавляет команду с июня.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 12:26
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1708078490
    Динамо, это клуб для массовки.
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    Suvorov71
    1708081857
    Одним словом Флюгер, пернул и ладно
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    neim
    1708083369
    ... " да и в обороне у них более-менее все сбалансированно." ... Если бы в обороне было все более или менее сбалансированно, то Динамо сейчас занимало бы первое место в таблице. А так, судя по товарнякам на сборах, в обороне ровным счетом ничего не поменялось. Как пропускали по 1-2-3 гола за игру, так и пропускают. Так что, если третье место удержат, по результатам всего чемпионата, будет очень хорошо.
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