Орлов рассказал, чем его приятно удивило «Динамо»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах «Динамо» во второй части сезона.

– На фоне громких приобретений тех же «Зенита» и «Спартака» как-то тихо в стане «Динамо»...

– «Динамо» меня очень приятно удивляет тем, что они на два часа раньше встают на сборах для того, чтобы больше тренироваться. Марцел Личка – тренер очень оригинальный и хороший.

– Помните, у Петржелы в «Зените» была такая система, когда чуть ли не в семь утра первая тренировка начиналась?

– Да, вот видите, как бывает.

– При этом у «Динамо» нет новичков...

– У них хорошо вписался в состав Лаксальт, ему нашли место, плюс Бителло – отличное усиление еще с осени. Плюс есть Тюкавин забивной, да и в обороне у них более-менее все сбалансированно. Наверняка есть какие-то сложности, но мы пока не знаем потолка возможностей Марцела Лички. А они могут быть неожиданными для соперников.