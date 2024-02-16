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    Орлов назвал сильные качества Карпина

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чего ждет от «Ростова» в оставшейся части сезона РПЛ.

    «Ростов» по тому, что показывает в это межсезонье, способен подняться ощутимо выше в таблице?

    – «Ростов» – в порядке, уровень у них есть, Карпин хороший тактик, а самое главное – у него хорошая раздевалка, у него хорошие отношения с игроками, он для них авторитет, футболисты у него прогрессируют. Думаю, ростовчане еще преподнесут сюрприз, так просто их никто не обыграет.

    • Валерий Карпин совмещает работу главным тренером в «Ростове» и сборной России.
    • После 18 туров ростовчане набрали 21 очков и занимают 10 место в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.02.2024 10:08
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
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    Не то что Семак, согласись, Геннадий Сергеич. "+
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