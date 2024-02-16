Орлов назвал сильные качества Карпина

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чего ждет от «Ростова» в оставшейся части сезона РПЛ.

– «Ростов» по тому, что показывает в это межсезонье, способен подняться ощутимо выше в таблице?

– «Ростов» – в порядке, уровень у них есть, Карпин хороший тактик, а самое главное – у него хорошая раздевалка, у него хорошие отношения с игроками, он для них авторитет, футболисты у него прогрессируют. Думаю, ростовчане еще преподнесут сюрприз, так просто их никто не обыграет.