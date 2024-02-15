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    Ловчев: «Абаскаль дурдом рассказывает»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев недоволен разногласиями между Гильермо Абаскалем и Георгием Джикией.

    • Защитник почти не играет в этом сезоне.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает 30 июня.
    • Агент Джикии сказал, что соглашение не будет продлено, если Абаскаль останется в клубе.

    – В «Спартаке» активно развивается ситуация между Джикией и Абаскалем. На чьей стороне вы?

    – Нет никакой стороны! Это беда «Спартака» и его большого руководства. Если бы во главе стоял Николай Петрович Старостин, он бы давно разрулил конфликт.

    – Как бы он это сделал?

    – Во-первых, к человеку (Георгию Джикии), который верой и правдой служил «Спартаку» и был капитаном команды, никогда никуда не дергался, никогда себя не дискредитировал, нужен уважительный подход.

    К нему надо относится нормально. Если он не нужен тренеру, надо спокойно отпустить, потому что, в конце концов, за этим конфликтом смотрят многие футболисты, которые потом не захотят идти в «Спартак» по той причине, как клуб относится к своей легенде.

    – Как вы отреагировали на их интервью?

    – Для меня все совершенно очевидно. Оба дали интервью, от которых мне стыдно: и одни темнят, и другие темнят, откровенно говоря. А мы там догадываемся: дерутся они или не дерутся на тренировках и что на самом деле происходит.

    Понятно, что главный тренер – главнее, но этот главный тренер… У меня постоянно спрашивают – надо увольнять его или нет. Вот еще проиграют в одной игре и его уволят, предположим. Я не к тому, чтобы его сейчас уволили. Ну, уберут и что дальше?!

    А Джикии уже в «Спартаке» не будет. При всех делах это штучный человек и игрок неплохой. Да, он, наверное, сдал, но кто бы не сдал, если его не ставят?! И когда в тебя, по большому счету, еще не верит тренер.

    Здесь надо разруливать эту ситуацию, не смотреть со стороны и не говорить как некие руководители «Спартака»: «А мы их посадили вместе» Куда вы их посадили?! Чего вы решили?! Даже в этих интервью, которые я видел по телевизору, один тренер: «Му-му, бу-бу». Ни о чем буквально!

    Сказал бы: «Да, меня не устраивает игра Джикии, он находится в плохой форме». А он начинает про какую-то там левую ногу говорить. Я вообще впервые увидел и услышал тренера, который говорит о том, что два левоногих центральных защитника не имеют права играть вместе.

    А два правоногих во всем мире играют! Это нормально?! Чего меня-то дурить?! Меня не надо, я сам с футбольного поля вышел. Абаскаль – первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то!

    Нашел чем оправдываться! Вместо того, чтобы защиту научить играть, он дурдом рассказывает. И здесь виновато руководство «Спартака», что допустило до этого – теперь вся страна обсуждает тему, как в клубе относятся к футболистам.

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    Источник: Sport24

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    15.02.2024 21:17
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    Комментарии (14)
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    sochi-2013
    1708023333
    Начальству (эксперту) с погреба видней. Ясно же, что Джика, и иже с ним, решили в дедовщину поиграть, да не на того нарвались.
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    borciburk
    1708023834
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708024660
    Потекло из свинарни. Гыгыгы
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    fakeid
    1708024769
    джикия начал сдавать ещё в 2021, когда в матче 7:1 его с лёгкостью накрутил мостовой. может, рыжий этого и не видел, зато лично увидел в этом сезоне на открывашке, как вендел херанул куда-то вообще мимо, а джикия изящно подправил уходящий мяч чётко в угол своих ворот. в августе дело было. вот примерно с тех пор он и присел на лавку.
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    WE ARE FOR PETER
    1708027289
    Старый прав! Дурдом в Спартаке
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    TIMOTHY
    1708027854
    Цирк в дурдоме
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708028490
    Ромашка дурдом в КБ)
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    VPERDIV SPARTAK
    1708028961
    Прозрел Ловчев
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    шахта Заполярная
    1708030982
    Ловчева одни помойные читают, опустился до чего.
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    моэм
    1708053988
    Ловчев прав в главном .... устраивать в команде такие публичные спектакли на потеху публике - это вредительство Спартаку ....Старостин и Бесков это понимали и не допускали этого , по сравнению с ними Абаскаль и Малышев просто щеглы....и по жизни и по мастерству .
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