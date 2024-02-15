Тихонов отстранил пять игроков от основы «Енисея»

«Енисей» объявил о переводе пяти футболистов во вторую команду.
Это решение тренерского штаба во главе с Андреем Тихоновым. Имена отстраненных игроков не раскрываются.
«По результатам сборов и контрольных игр тренерский штаб ФК «Енисей» принял решение перевести 5 игроков в состав «Енисея-2».
В ближайшее время футболисты вылетят в Красноярск. До окончания трансферного окна они имеют право перейти в другие команды», – говорится в публикации клубной пресс-службы.
- «Енисей» назначил Тихонова 15 января.
- Контракт с тренером рассчитан на 2,5 года.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.