Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Тихонов отстранил пять игроков от основы «Енисея»

    «Енисей» объявил о переводе пяти футболистов во вторую команду.

    Это решение тренерского штаба во главе с Андреем Тихоновым. Имена отстраненных игроков не раскрываются.

    «По результатам сборов и контрольных игр тренерский штаб ФК «Енисей» принял решение перевести 5 игроков в состав «Енисея-2».

    В ближайшее время футболисты вылетят в Красноярск. До окончания трансферного окна они имеют право перейти в другие команды», – говорится в публикации клубной пресс-службы.

    • «Енисей» назначил Тихонова 15 января.
    • Контракт с тренером рассчитан на 2,5 года.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 10-м месте в Первой лиге с 24 очками в 20 турах.

    Новости по теме
    Тихонов разнес игроков «Енисея» во время матча с медиакомандой «БроукБойз» 2
    Тихонов сыграет за «Енисей» против «Броуков»
    В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф 4
    Источник: телеграм-канал «Енисея»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2024 19:58
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1708017980
    ...крепись, Андрюха! Набирайся опыта и злости. А потом в Спартаке себя попробуешь...
    Ответить
    Cleaner
    1708018574
    Тихонов гайки затягивает. Наверное, совсем в распущенном состоянии команда ему досталась.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+