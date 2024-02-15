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    Клуб Месси столкнулся с финансовыми проблемами

    Платежная ведомость «Интера Майами» не соответствует правилам МЛС.

    Клубу необходимо сократить ее до начала сезона-2024, который стартует 20 февраля.

    За пять дней «Интеру» нужно либо продать одного-двух игроков за границу, чтобы уменьшить зарплатный фонд, либо найти дополнительный доход.

    Основным кандидатом на уход из команды считается бразилец Грегоре. Он занимает слот для звездных футболистов наряду с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом. Расходы на таких игроков не ограничены потолком зарплат в МЛС.

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    Источник: The Athletic

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    15.02.2024 19:48
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    Комментарии (1)
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    Октавиус
    1708019363
    Леприкон и этих довел за полгода, вот уже напасть...
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