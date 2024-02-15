Клуб Месси столкнулся с финансовыми проблемами

Платежная ведомость «Интера Майами» не соответствует правилам МЛС.

Клубу необходимо сократить ее до начала сезона-2024, который стартует 20 февраля.

За пять дней «Интеру» нужно либо продать одного-двух игроков за границу, чтобы уменьшить зарплатный фонд, либо найти дополнительный доход.

Основным кандидатом на уход из команды считается бразилец Грегоре. Он занимает слот для звездных футболистов наряду с Лионелем Месси и Серхио Бускетсом. Расходы на таких игроков не ограничены потолком зарплат в МЛС.