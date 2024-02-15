Канчельскис высказался о тюремном приговоре для Промеса

Главный тренер «Мурас Юнайтед», экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации с решением суда в Амстердаме по отношению к хавбеку «Спартака» Квинси Промесу.
«Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Всe, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал. Обо всем этом пусть думает «Спартак». Остается взять гражданство РФ? Получается, Россия – его второй дом», – сказал Канчельскис.
- 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков.
- Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
- В текущем сезоне Промес сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.