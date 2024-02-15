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    Канчельскис высказался о тюремном приговоре для Промеса

    Главный тренер «Мурас Юнайтед», экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации с решением суда в Амстердаме по отношению к хавбеку «Спартака» Квинси Промесу.

    «Промес работает, выполняет свои обязанности, у него контракт. Всe, что в Амстердаме – это в Амстердаме. Это их разборки, пускай там разбираются. Он же не в России это сделал. Обо всем этом пусть думает «Спартак». Остается взять гражданство РФ? Получается, Россия – его второй дом», – сказал Канчельскис.

    • 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков.
    • Ранее 32-летнего форварда осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату – за это преступление нападающий «Спартака» был приговорен к полутора годам заключения.
    • В текущем сезоне Промес сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами.

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    Источник: Metaratings.ru

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    15.02.2024 19:44
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    Комментарии (29)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708018538
    Сектанты встали на защиту наробарыги и преступника! Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1708018766
    ...здравые мысли, здорового на голову человека от футбола...
    Ответить
    Fialet
    1708019433
    Вот нихрена не верю гейропейскому суду. Промес играет в России, поэтому ему что угодно сфальсифицируют.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1708020997
    после того, как пиндосы с гей-ропой взорвали Северный поток и в канадском парламенте чествовали эсесовца, мировые законы России не писаны, хоть вся Европа обнюхается кокаином и улетит в мир иной!) насколько я понимаю, бодягу на бомбе про Промеса раздувают бом.жи и клячи, которые поносом весь сайт засрали, Бомбардир, выдай всем рулон туалетной бумаги!)
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    borciburk
    1708023871
    Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.
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    ВетеR
    1708024043
    кончельскис оправдывает свою фамилию... позорная кончина ... промес наркобарыга и он сядет
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708028618
    На зону
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    Makson1
    1708062589
    Пусть фото - видео доказательства покажут, а так не поверю, в свете последних событий. Привязать что угодно можно. Это не только Промеса касается. Клубные цвета сейчас не причем. Посмотрите как американцы, ловят наших по всему миру. Только дай небольшой повод. Пусть приходят в российский суд и доказывают. Было значит было... Пусть отбывает. PS. Бом*и, а вам, лишь бы лишить соперников лучших игроков. Если так судить, то у вас вообще ***** в команде, какого хрена?
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    Виторио
    1708084354
    У нас нет договора с Нидерландами об экстрадиции. Поэтому вся эта канитель бессмысленна. Никто его не выдаст. Другое дело, а не словят ли Промеса во время выезда Спартака куда-то за бугор?..
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    Виктор-Рыбаков-google
    1708147929
    Вообще-то,не надо Россию делать отстойником,из которого выдачи нет,для всяких уродов,пусть в чём-то и замечательных!
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