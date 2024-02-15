⚡ Мбаппе объявил о своем уходе из «ПСЖ»

Нападающий Килиан Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о своем уходе из клуба по окончании сезона-2023/24. По данным журналиста Фабрицио Романо, условия ухода еще не полностью согласованы, но летом 25-летний нападающий покинет парижскую команду на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет присоединиться к «Реалу».

В этом сезоне он провел 30 матчей за клуб, забил 31 гол и отдал 7 передач.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он играл за «Монако».

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