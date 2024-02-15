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    ⚡ Мбаппе объявил о своем уходе из «ПСЖ»

    Нападающий Килиан Мбаппе сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи о своем уходе из клуба по окончании сезона-2023/24. По данным журналиста Фабрицио Романо, условия ухода еще не полностью согласованы, но летом 25-летний нападающий покинет парижскую команду на правах свободного агента.

    • Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет присоединиться к «Реалу».
    • В этом сезоне он провел 30 матчей за клуб, забил 31 гол и отдал 7 передач.
    • Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он играл за «Монако».

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    Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X

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    15.02.2024 19:32
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    Комментарии (7)
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    Челнинец
    1708020877
    если в Реал, то очень сильно апнется команда
    Ответить
    Махоуни
    1708027450
    Мбаппе? Свободным агентом? Чётко!
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    Мир-Игр-google
    1708060965
    Про его переход второй год уже говорят, но в итоге до сих пор играет за ПСЖ. Такое чувство, что новости пишут для "лишь бы было". В общем, о его переходе доверия совсем нет.
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