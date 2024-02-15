Защитник «Спартака» отказался от перехода в клуб из Сербии

Защитник «Спартака» Павел Маслов отверг вариант с продолжением карьеры в чемпионате Сербии. По данным Metaratings.ru, 23-летний игрок отказался переходить в другой клуб на правах аренды и ищет иные варианты.

В случае аренды у Маслова сохранялись бы те же условия по зарплате, что и в «Спартаке».