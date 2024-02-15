Защитник «Спартака» отказался от перехода в клуб из Сербии

Защитник «Спартака» Павел Маслов отверг вариант с продолжением карьеры в чемпионате Сербии. По данным Metaratings.ru, 23-летний игрок отказался переходить в другой клуб на правах аренды и ищет иные варианты.
В случае аренды у Маслова сохранялись бы те же условия по зарплате, что и в «Спартаке».
- В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 4 матча.
- Контракт Маслова со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года. В соглашении прописана опция продления контракта с клубом на один год со стороны футболиста.