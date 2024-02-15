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    Защитник «Спартака» отказался от перехода в клуб из Сербии

    Защитник «Спартака» Павел Маслов отверг вариант с продолжением карьеры в чемпионате Сербии. По данным Metaratings.ru, 23-летний игрок отказался переходить в другой клуб на правах аренды и ищет иные варианты.

    В случае аренды у Маслова сохранялись бы те же условия по зарплате, что и в «Спартаке».

    • В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 4 матча.
    • Контракт Маслова со «Спартаком» действует до 30 июня 2024 года. В соглашении прописана опция продления контракта с клубом на один год со стороны футболиста.

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    Источник: Metaratings.ru

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    15.02.2024 19:27
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    Комментарии (9)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1708014828
    Ну и дурак! Гыгыгы
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    VasyaM63
    1708015153
    зря отказался ---играть неохота бабло и так платят
    Ответить
    DVOK68
    1708015603
    Отказался.Ну,это его личное,пусть решает.Может в медиалигу пойдёт)
    Ответить
    ...уефан
    1708015615
    ... интересно, в какой клуб аренду предлагали?...
    Ответить
    ...уефан
    1708015726
    ...он уже считает себя звездой футбола)...
    Ответить
    oyabun
    1708017668
    Его жизнь. Его выбор.
    Ответить
    BVG4
    1708019067
    Как бы через время в Торпедо из Миасса не оказаться.... или в Чайке из Песчанокопска
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    Pooodle
    1708021808
    Правильно. Ещё не раз распечатает ворота таких великих вратарей, как Селихов, Свинов и Максименко! Гыы-гы-гы!!!
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    Айболид
    1708025253
    Не хочу быть вольною царицей, Хочу быть владычицей морскою, Чтобы жить мнѣ въ Окіянѣ-морѣ, Чтобъ служила мнѣ рыбка золотая И была бъ у меня на посылкахъ».
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