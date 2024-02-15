«Аль-Наср» нацелился на звезду «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

«Аль-Наср» попробует подписать левого вингера Маркуса Рэшфорда в летнее трансферное окно, сообщает Daily Star. По данным издания, клуб хочет воссоединить англичанина с португальским форвардом Криштиану Роналду, выступающим сейчас в саудовской команде.

В этом сезоне Рэшфорд провел за клуб 29 матчей, забил 5 голов и отдал 6 передач.

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 70 миллионов евро.

Рэшфорд и Роналду играли вместе в «МЮ» в 2021–2022 годах.

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