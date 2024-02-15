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    • «Аль-Наср» нацелился на звезду «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

    «Аль-Наср» нацелился на звезду «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

    «Аль-Наср» попробует подписать левого вингера Маркуса Рэшфорда в летнее трансферное окно, сообщает Daily Star. По данным издания, клуб хочет воссоединить англичанина с португальским форвардом Криштиану Роналду, выступающим сейчас в саудовской команде.

    • В этом сезоне Рэшфорд провел за клуб 29 матчей, забил 5 голов и отдал 6 передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока в 70 миллионов евро.
    • Рэшфорд и Роналду играли вместе в «МЮ» в 2021–2022 годах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.02.2024 16:37
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    Комментарии (7)
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    MANCHESTER_RED_MAN
    1708004604
    Если достойную замену найдем, то ради бога забирайте
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    DOCTOR PENALTY
    1708009641
    Крутой дуэт может получиться.
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