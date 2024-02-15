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    • Глушаков рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры

    Глушаков рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры

    Полузащитник Денис Глушаков оценил опыт прохождения зимних сборов с «Ростовом».

    «Опыт позитивный, продуктивный. Все цели, которые были намечены на сборы, воплотились в жизнь. Я хотел прежде всего набрать оптимальную форму. С хорошим тренерским штабом и тренировочным процессом мне это удалось. Я почувствовал новый прилив сил.

    Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней. Пока есть варианты, нужно выбрать правильное решение», – сказал Глушаков.

    • 37-летний Глушаков провел месяц сборов с «Ростовом», играл за команду в товарищеских матчах, но клуб не стал подписывать с ним контракт.
    • Во второй половине прошлого года он выступал за костромской «Спартак».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    15.02.2024 15:27
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