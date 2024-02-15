Глушаков рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры

Полузащитник Денис Глушаков оценил опыт прохождения зимних сборов с «Ростовом».

«Опыт позитивный, продуктивный. Все цели, которые были намечены на сборы, воплотились в жизнь. Я хотел прежде всего набрать оптимальную форму. С хорошим тренерским штабом и тренировочным процессом мне это удалось. Я почувствовал новый прилив сил.

Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней. Пока есть варианты, нужно выбрать правильное решение», – сказал Глушаков.