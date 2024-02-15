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    Надаль ответил, кто сильнее – Винисиус или Беллингем

    Теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о бразильском вингере команды Винисиусе и английском хавбеке Джуде Беллингеме.

    «Беллингем или Винисиус? Я не смогу выбрать, они оба очень хороши, с разным менталитетом. Я думаю, что Винисиус великолепен, а Джуд Беллингем невероятен благодаря тому, что он сделал с тех пор, как приехал в Мадрид, когда ему было всего 20 лет», – сказал Надаль.

    • Винисиус играет за «Реал» с июля 2018 года, когда он перешел из бразильского «Фламенго» за 45 миллионов евро.
    • Всего он забил 71 гол и сделал столько же передач в 247 матчах за «сливочных».
    • Он выиграл 10 крупных трофеев с командой Анчелотти, в том числе забил победный гол в финале Лиги чемпионов-2022/23 с «Ливерпулем».
    • Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 103 миллиона евро.
    • Атакующий полузащитник забил 20 голов и сделал 8 результативных передач в 29 матчах за «Мадрид».

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    Источник: Sportskeeda

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    15.02.2024 15:07
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