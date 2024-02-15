Надаль ответил, кто сильнее – Винисиус или Беллингем

Теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о бразильском вингере команды Винисиусе и английском хавбеке Джуде Беллингеме.

«Беллингем или Винисиус? Я не смогу выбрать, они оба очень хороши, с разным менталитетом. Я думаю, что Винисиус великолепен, а Джуд Беллингем невероятен благодаря тому, что он сделал с тех пор, как приехал в Мадрид, когда ему было всего 20 лет», – сказал Надаль.