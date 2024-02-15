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    • Угальде оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

    Угальде оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

    Зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде ответил, верит ли он в чемпионство своей команды в сезоне-2023/24.

    • Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

    – Я оптимист. Мне кажется, у нас есть шансы. Да, сложно, до «Краснодара» 8 очков. Но надо бороться и побеждать.

    Знаю, что игру с «Зенитом» можно назвать дерби. Это важный матч. Будет сложно, но мы должны победить. Сыграть так, как надо, чтобы взять три очка. Это наша цель.

    Сколько забью «Зениту»? Посмотрим, только бог знает.

    – Сколько голов хотите забить за оставшийся сезон?

    – Не скажу точное количество голов. Сколько у нас осталось матчей? Кажется, 13? Хочу забивать в каждом. Понимаю, что в каждом не получится, но это моя цель.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2024 09:55
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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707981068
    Как быстро в секте мозги прочищают. Ещё не успел этот неликвид осмотреться, как уже мантры захрюкал. Гыгыгы
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