Угальде оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне

Зимний новичок «Спартака» Манфред Угальде ответил, верит ли он в чемпионство своей команды в сезоне-2023/24.

Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

– Я оптимист. Мне кажется, у нас есть шансы. Да, сложно, до «Краснодара» 8 очков. Но надо бороться и побеждать.

Знаю, что игру с «Зенитом» можно назвать дерби. Это важный матч. Будет сложно, но мы должны победить. Сыграть так, как надо, чтобы взять три очка. Это наша цель.

Сколько забью «Зениту»? Посмотрим, только бог знает.

– Сколько голов хотите забить за оставшийся сезон?

– Не скажу точное количество голов. Сколько у нас осталось матчей? Кажется, 13? Хочу забивать в каждом. Понимаю, что в каждом не получится, но это моя цель.