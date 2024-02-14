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    • Тимощук объяснил, почему «Зенит» не может найти нового левого защитника

    Тимощук объяснил, почему «Зенит» не может найти нового левого защитника

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, почему клубу не удается найти замену для Данила Кругового.

    • Круговой договорился с ЦСКА, после чего был отправлен во вторую команду.
    • «Зенит» пытался усилить левый фланг обороны Наиром Тикнизяном («Локомотив»), Дмитрием Скопинцевым («Динамо») и Артемом Макарчуком («Сочи»).

    «Было много слухов о левом защитнике. Кто-то думал над тем, чтобы к нам перейти. Но, думаю, некоторые боятся конкуренции.

    Там играет Дуглас [Сантос] – капитан, который не заставляет усомниться в своeм уровне. Плюс мы пробовали разных игроков там, чтобы понять, как они там действуют.

    Будем отталкиваться от того, что есть. У нас хорошая обойма, конкуренция почти на всех позициях. Сейчас мы скорее наигрываем новые связи. У нас достаточно новичков», – заявил Тимощук.

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.02.2024 15:40
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    Комментарии (3)
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    qawzsexdr
    1707947161
    Академия вам на что, мЛя.
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    Desma
    1708012949
    Не совсем понятно зачем надо искать левоногого, если и правоногий может справиться не хуже? Анюков ещё с Крылышек при Петржеле левую бровку закрывал и играл здорово. Защитник должен быть универсальным, играть на любой позиции.
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