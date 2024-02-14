Тимощук объяснил, почему «Зенит» не может найти нового левого защитника

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, почему клубу не удается найти замену для Данила Кругового.

Круговой договорился с ЦСКА, после чего был отправлен во вторую команду.

«Зенит» пытался усилить левый фланг обороны Наиром Тикнизяном («Локомотив»), Дмитрием Скопинцевым («Динамо») и Артемом Макарчуком («Сочи»).

«Было много слухов о левом защитнике. Кто-то думал над тем, чтобы к нам перейти. Но, думаю, некоторые боятся конкуренции.

Там играет Дуглас [Сантос] – капитан, который не заставляет усомниться в своeм уровне. Плюс мы пробовали разных игроков там, чтобы понять, как они там действуют.

Будем отталкиваться от того, что есть. У нас хорошая обойма, конкуренция почти на всех позициях. Сейчас мы скорее наигрываем новые связи. У нас достаточно новичков», – заявил Тимощук.