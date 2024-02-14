Орлов раскритиковал Зобнина: «Что это за фигура такая?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что хавбек «Спартака» Роман Зобнин не показывает игры, требуемой от современных полузащитников.

– А еще в «Спартаке» есть Зобнин – ну что это за фигура такая, что за полузащитник? Передать мяч вперед не может, столько брака, не бьет по воротам, а если бьет – мимо или неточно. Современные полузащитники так играть не могут.

– А Угальде какое-то впечатление о себе сформировал?

– Пока никакого, он еще себя не проявил. Но давайте посмотрим – он все-таки приехал из большого футбола по сравнению с российским.