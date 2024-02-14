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    Орлов раскритиковал Зобнина: «Что это за фигура такая?»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что хавбек «Спартака» Роман Зобнин не показывает игры, требуемой от современных полузащитников.

    – А еще в «Спартаке» есть Зобнин – ну что это за фигура такая, что за полузащитник? Передать мяч вперед не может, столько брака, не бьет по воротам, а если бьет – мимо или неточно. Современные полузащитники так играть не могут.

    – А Угальде какое-то впечатление о себе сформировал?

    – Пока никакого, он еще себя не проявил. Но давайте посмотрим – он все-таки приехал из большого футбола по сравнению с российским.

    • 30-летний Зобнин провел в этом сезоне 17 матчей за «Спартак» и забил 1 гол.
    • «Спартак» подписал этой зимой контракт с 21-летним игроком сборной Коста-Рики Манфредом Угальде на 4 с половиной года.
    • Сообщалось, что сумма трансфера игрока из «Твенте» составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
    • Угальде принял участие в 2 товарищеских матчах красно-белых на сборах этой зимой и забил 1 гол.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.02.2024 13:40
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    Комментарии (10)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707908080
    Фигура первая - лирическая Фигура вторая - Печальная Фигура третья - Разлучная(Меньшов) Гыгыгы
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    fakeid
    1707908632
    помню, как зенит где-то в 30 туре отправил динаму вместе с зобниным в фнл. а потом набежали хряки, вытащили молодого, на тот момент, парня. если бы он знал, где окажется, то явно предпочёл бы сидеть в фнл.
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    Suvorov71
    1707909791
    Гена Флюгер отрабатывает свои деньги, а что делать, глошатый питерской помойки
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    NewLife
    1707911290
    Зобнин это клики, Зобнин это касса, а про Боррелиоза ли Клавку истеричку - молчок, никому не интересно))) Даже невский сортир РБ Спорт не хочет тратить бабло на эту *уету
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