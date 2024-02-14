Орлов раскритиковал Зобнина: «Что это за фигура такая?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что хавбек «Спартака» Роман Зобнин не показывает игры, требуемой от современных полузащитников.
– А еще в «Спартаке» есть Зобнин – ну что это за фигура такая, что за полузащитник? Передать мяч вперед не может, столько брака, не бьет по воротам, а если бьет – мимо или неточно. Современные полузащитники так играть не могут.
– А Угальде какое-то впечатление о себе сформировал?
– Пока никакого, он еще себя не проявил. Но давайте посмотрим – он все-таки приехал из большого футбола по сравнению с российским.
- 30-летний Зобнин провел в этом сезоне 17 матчей за «Спартак» и забил 1 гол.
- «Спартак» подписал этой зимой контракт с 21-летним игроком сборной Коста-Рики Манфредом Угальде на 4 с половиной года.
- Сообщалось, что сумма трансфера игрока из «Твенте» составила 13 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.
- Угальде принял участие в 2 товарищеских матчах красно-белых на сборах этой зимой и забил 1 гол.